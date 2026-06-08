雨天衣服曬不乾怎麼辦？5招加速晾乾技巧一次看

▲將衣服拉開間距讓空氣能穿過衣物表面。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

連日下雨最讓人頭痛的，除了濕答答的天氣，還有洗好的衣服怎麼曬都乾不了。其實衣服乾得快不快，不只跟天氣有關，晾曬方式、空氣流通和脫水技巧都會影響速度。掌握幾個簡單方法，即使遇到梅雨季，也能縮短晾乾時間。

雨天最大的問題不一定是溫度低，而是空氣濕度高。當周圍空氣已經充滿水氣時，衣服上的水分蒸發速度就會變慢，容易出現久曬不乾、發霉或產生異味的情況。

#方法1：洗衣後多脫水一次

衣服含水量越少，後續乾燥速度越快，洗衣機完成脫水後，可再額外進行一次脫水程序約5至10分鐘，特別是牛仔褲、厚棉T或毛巾等較厚重衣物，效果最明顯。

#方法2：拉開間距，不要擠在一起

許多人習慣把衣服密集掛滿曬衣架，但衣物彼此貼近會阻礙空氣流通。建議厚薄衣物交錯懸掛，每件至少保留一個手掌寬的距離，讓空氣能穿過衣物表面。

#方法3：利用電風扇製造空氣循環

比起單純放在室內晾乾，搭配電風扇效果更好。將風扇朝衣物吹送，能加速表面水分蒸發。若家中有循環扇，效果通常比一般風扇更佳。

#方法4：善用除濕機或冷氣除濕功能

若連續陰雨數天，除濕機是相當有效的方法。將衣物集中在小空間內，同時開啟除濕機，可降低室內濕度並加速蒸發。冷氣的除濕模式也有類似效果。

#方法5：厚重衣物翻面晾曬

帽T、牛仔褲、口袋較多的褲子等厚重衣物，內層往往最難乾。晾曬數小時後可翻面一次，讓原本不易接觸空氣的位置加速散濕。