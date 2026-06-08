fb ig video search mobile ETtoday

TWICE Sana也愛「嘟嘟嫩唇」！4款水光唇新品打造天生好唇況

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

比起強烈顯色與厚重唇妝，近期唇彩更聚焦輕透光澤、柔嫩彈潤與自然好氣色。從精華唇蜜到琉光唇釉，各品牌都把「護唇保養感」放進彩妝中，打造彷彿天生唇況就很好的水潤效果。

#YSL 情挑誘光嫩唇凍，1,650元。

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

YSL「情挑誘光嫩唇凍」主打晶透唇凍質地，包覆雙唇後呈現澎潤光澤。配方蘊含95%精油成分，結合高濃度玻尿酸與「熱辣豐唇配方」，訴求豐唇效果提升20%，打造水潤豐盈的嫩幼嘟唇。


#蘭蔻 絕對完美琉光唇釉，1,400元。

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

LANCOME推出全新《絕對完美琉光唇釉》，首創「超纖薄琉光膜」，主打飽和顯色與12小時輕盈持色的平衡。產品添加含普拉絲鏈的「90%嫩唇保養基底」，訴求上妝同時注入養唇精華、修護撫紋，並以鏡面光澤呈現輕盈琉光妝效。

#嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾豐唇露，1,450元。

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾豐唇露，以蜂蜜、蜂王乳與蜂膠組成「玻尿酸胜肽蜂蜜精萃」。塗在雙唇可提供24小時保濕與持續12小時豐盈感，搭配環狀胜肽撫平細紋，並以瞬效亮彩光澤粒子帶出閃耀珠光；塗抹時帶有輕微清涼感，增添豐盈妝效。

#CLIO嫩唇嘟嘟精華唇蜜，390元。

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

CLIO多功能型「嫩唇嘟嘟精華唇蜜」，結合護唇精華與水光唇妝概念。配方添加莓果複合精華，主打潤澤修護與持久亮澤；另含光感亮澤複合物，塗抹後能提升雙唇光澤感，並透過水潤鎖護技術形成保水屏障，減少乾燥與唇紋感。

關鍵字：

標籤:**唇彩新品, 嘟嘟嫩唇, 玻尿酸唇釉, 輕透光澤, 唇妝趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把 世界盃倒數開踢！國家隊球衣日韓瘋狂洗版　足球熱系列回頭率拉滿 「人緣好壞，跟你待人無關」　幾個人生暗黑建議讓你更好過 Goyard近期最帥的包　2026全新中性郵差包型每天背都捨不得換 賭王學霸兒戴839萬「錶王」補辦婚禮　超模妻披Dior夢幻白紗 皮克敏玩家必收6雙「舒適好走萬步鞋」　Salomon、NB到Air Max 95一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面