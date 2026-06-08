TWICE Sana也愛「嘟嘟嫩唇」！4款水光唇新品打造天生好唇況

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供

比起強烈顯色與厚重唇妝，近期唇彩更聚焦輕透光澤、柔嫩彈潤與自然好氣色。從精華唇蜜到琉光唇釉，各品牌都把「護唇保養感」放進彩妝中，打造彷彿天生唇況就很好的水潤效果。

#YSL 情挑誘光嫩唇凍，1,650元。

YSL「情挑誘光嫩唇凍」主打晶透唇凍質地，包覆雙唇後呈現澎潤光澤。配方蘊含95%精油成分，結合高濃度玻尿酸與「熱辣豐唇配方」，訴求豐唇效果提升20%，打造水潤豐盈的嫩幼嘟唇。



#蘭蔻 絕對完美琉光唇釉，1,400元。

LANCOME推出全新《絕對完美琉光唇釉》，首創「超纖薄琉光膜」，主打飽和顯色與12小時輕盈持色的平衡。產品添加含普拉絲鏈的「90%嫩唇保養基底」，訴求上妝同時注入養唇精華、修護撫紋，並以鏡面光澤呈現輕盈琉光妝效。

#嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾豐唇露，1,450元。

嬌蘭KISSKISS法式之吻波光蜜漾豐唇露，以蜂蜜、蜂王乳與蜂膠組成「玻尿酸胜肽蜂蜜精萃」。塗在雙唇可提供24小時保濕與持續12小時豐盈感，搭配環狀胜肽撫平細紋，並以瞬效亮彩光澤粒子帶出閃耀珠光；塗抹時帶有輕微清涼感，增添豐盈妝效。

#CLIO嫩唇嘟嘟精華唇蜜，390元。

CLIO多功能型「嫩唇嘟嘟精華唇蜜」，結合護唇精華與水光唇妝概念。配方添加莓果複合精華，主打潤澤修護與持久亮澤；另含光感亮澤複合物，塗抹後能提升雙唇光澤感，並透過水潤鎖護技術形成保水屏障，減少乾燥與唇紋感。