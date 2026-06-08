OLED之外新選擇　三星新款Micro RGB電視「售價更親民」

▲三星推出全球首創Micro RGB電視。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三星今年在台推出全新 Micro RGB 系列，相較於過去高階市場主要由 OLED 與 Mini LED 主導，Micro RGB 透過 RGB 獨立背光技術切入，主打色彩與對比表現進一步提升，同時在售價上介於 OLED 與既有 Mini LED 產品之間，約為同規格 OLED 電視的 6 折，為消費者提供新的高階顯示選擇。

三星在台發表 2026 年 AI 智慧顯示器全系列新品，今年除了首度導入全新 Micro RGB 顯示技術，也同步擴大 AI 功能應用範圍，從畫質、音效到遊戲與運動觀賞體驗皆有升級。此外，因應大尺寸觀影需求，Micro RGB、Neo QLED 與 Mini LED 系列皆新增 100 吋機型，而主打可自由移動的 The Movingstyle 三星小星機也首度登場，瞄準小宅與多元空間使用情境。即日起至 6／30 止，指定機型同步推出早鳥預購優惠。

Micro RGB 電視系列採用 100 微米以下的 RGB 獨立背光設計，搭配 Micro RGB AI Pro 超能處理器每秒 8 兆次運算能力，強調可即時調整色彩、對比與景深表現，並達到 100% BT.2020 色域覆蓋。旗艦款 R95H 則加入抗反光真星黑面板，降低環境光線干擾，在明亮空間下也能有清晰視野。

過去追求極致畫質的消費者，多半在 OLED 與 Mini LED 之間選擇，而 Micro RGB 則透過 RGB 獨立背光設計，進一步強化色彩與光影控制能力，價格定位則落在 OLED 產品之下，形成介於兩大主流技術之間的新選項。三星表示，以自家 65 吋 OLED 電視售價為 109,900 元，Micro RGB 電視售價則是 66,900 元。

除了高階顯示技術外，三星今年也推出全新 The Movingstyle 三星小星機。產品採 27 吋可翻轉觸控螢幕設計，支援 QHD 解析度與 120Hz 更新率，可透過手機串聯操作，並搭配靜音萬向輪自由移動至客廳、廚房或臥室使用。支架除可調整高度與角度外，也支援快拆桌置模式，提供更彈性的觀看方式。

此外部分機款新增 AI 無腦模式，可依照觀看內容與環境條件，自動調整顏色、亮度與對比；升頻功能則能修補畫面細節、降低噪訊與毛邊。全新 AI 音效控制器 Pro 可將人聲、音樂與環境音拆分處理，讓使用者自行調整各類聲音比例、消除人聲功能。針對運動迷與玩家，另加入 AI 專業足球模式以及 AI 遊戲最佳化工具，可依內容自動優化影像與聲音設定。

現有產品線同步升級，OLED 系列全面導入抗反光真星黑面板；Neo QLED 系列結合量子點顯色技術與 Mini LED 背光，新增 AI 生成式桌布等功能，全新 QN80H 提供 50 吋至 100 吋尺寸選擇。Mini LED系列中的 M80H 則具備 144Hz 更新率，並支援多重視窗、Google Cast、Apple AirPlay及SmartThings 等智慧應用。

三星表示，即起至 6／30 前預購指定機型，可享限量早鳥優惠。購買 Micro RGB MR95F／R95H 系列與 OLED S95H 系列，可獲贈 Music Studio 7 及延長保固三年；購買 Q990H、Q930H 與 QS90H 指定 Soundbar 機種，可獲贈 Music Studio 7。另購買 75 吋 The Frame Pro 可獲贈風格邊框與藝術市集一年服務，指定智慧顯示器機型還可兌換 Hami Video 影劇館 + 30 天免費體驗。

▲Dyson旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市。（圖／品牌提供）

下班回家面對繁瑣的家務清潔，笨重的傳統工具往往讓人打退堂鼓，Dyson 近期宣布旗下全新「鉛筆洗地機 PencilWash」在台上市，主打輕量與纖巧線條，該機款延續 2025 年鉛筆吸塵器所奠定的設計語彙，主機機身寬度約 3.8 公分，也具有自動牽引設計，使用者輕推向前即可拖地，售價 12,900 元，現早鳥入手再贈送原價 3,000 元的專屬洗地滾筒。

鉛筆洗地機 PencilWash 主打極為輕盈的操作手感，採用符合人體工學的筆型設計 ，配合強勁馬達的自動牽引推力，讓 2.2 公斤的全機重量，在手持時僅有 380 克的體感，即使長時間持握穿梭在餐桌椅腳、各式家電或櫃體邊緣等複雜障礙物之間更不費力。

直徑 3.8 公分的握把輕輕一扭可自然轉向，機身可平躺至 170 度 ，能輕鬆深入低至 15 公分的家具底部和狹窄縫隙。採用無濾網設計，將髒污直接收集於吸頭，簡化日常清洗和維護的步驟，搭載高密度超細纖維滾筒，每分鐘轉速 650 次，搭配 8 點釋水系統持續以活水浸潤滾筒 ，強調能同步帶走乾涸污漬、液體潑灑與乾性碎屑。

機身提供雙檔清潔模式，單次使用最高可覆蓋約 30 坪的範圍。Dyson PencilWash 鉛筆洗地機現已在台上市，售價 12,900 元，具備 300 毫升清水箱與 340 毫升汙水箱，單次充電約 3.5 小時 ，最長可連續運作 30 分鐘。業者表示限時提供早鳥優惠，現購買可獲贈價值 3,000 的專屬洗地滾筒。