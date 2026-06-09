社群滑久了變焦慮？專家提倡靠這4招「數位排毒」

▲許多人無時無刻都在上社群網站，反而讓自己越來越不開心。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

在現代社會，社群媒體已成為人們日常生活的一部分，我們花大量時間看社群閱讀留言，但你是否有意識地發現，接收的訊息不但沒讓我們開心，反而感到越來越不快樂？越來越多的研究指出，過度使用社群可能導致情緒低落、焦慮和孤獨感。若你已經覺得看留言讓你很煩，你該開始建立4個習慣，實行一周就可能會有改變。

《人類大歷史》作者尤瓦爾·赫拉利曾表示，臉書、IG等社群的經營者，其演算法很多是針對「增加使用者社群停留時間」而設計，但吸引我們停留的訊息，多半是「恐懼、憤怒」等負面訊息，因為這是大腦會去特別注意的東西，經營者原本沒有這樣的意圖，但卻讓這些實際的影響到我們。

根據史丹佛大學人類人工智慧研究中心的報告，社群媒體的演算法可能導致用戶感到孤獨、焦慮和抑鬱。哈佛大學公共衛生學院也指出，社群媒體上的影像和影片可能導致青少年對身體形象不滿意，進而引發飲食失調等嚴重心理健康問題。此外，社群媒體可能加劇用戶的「錯失恐懼症」，即擔心錯過重要活動或資訊，從而引發焦慮和不安。

如果你已經有這樣的感覺，可透過4個方式減少對社群媒體依賴：



1. 設定使用時間限制

美國精神醫學學會建議，限制每日使用社群媒體的時間，並考慮定期進行「數位排毒」，以減少對心理健康的負面影響。

2. 關閉通知功能

關閉社群媒體的推播通知，可以減少干擾，幫助用戶專注於現實生活中的活動。

3. 增加線下社交活動

與朋友和家人進行面對面的互動，有助於提升情緒和減少孤獨感。

4. 意識到社群媒體的影響

了解社群媒體可能對心理健康產生的影響，有助於用戶更有意識地使用這些平台，避免過度依賴。就像人類使用核電廠發電，但也知道原子彈會毀滅世界，有意識的知道社群平台跟AI是危險的，並「有概念」的去使用它，才是長久的做法。