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布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味

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▲▼ 布萊德彼特 。（圖／CFP）

▲布萊德彼特（右）與女友伊恩斯德拉蒙現身法網女單決賽，兩人都戴江詩丹頓OVERSEAS系列錶款。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

62歲好萊塢男星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）日前與小29歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙（Ines de Ramon）現身法國網球公開賽女單決賽，兩人無疑是場邊最吸睛情侶檔，不時深情凝望，伊恩斯德拉蒙還靠在布萊德彼特身上撒嬌，甜蜜指數破表，從兩人所戴的對錶也可感受兩人熾熱戀情，全出自瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）OVERSEAS系列。

▲▼ 布萊德彼特 。（圖／CFP）

▲拎著Chloe鎖頭包的伊恩斯德拉蒙（左）靠在布萊德彼特身上，公開放閃。（圖／CFP）

▲▼ 布萊德彼特 。（圖／公關照）

▲布萊德彼特穿ZEGNA米白色亞麻混紡皮革Triple Stitch™奢華休閒鞋。（圖／品牌提供）

布萊德彼特是演藝圈著名的鐘錶愛好者，收藏許多頂級名錶與古董錶，江詩丹頓是他的愛牌之一，此次出席法網觀賞女單決賽，他身穿白襯衫與米色褲，搭配ZEGNA米白色亞麻混紡皮革Triple Stitch™奢華休閒鞋外，手腕上是381萬元的江詩丹頓OVERSEAS系列自動上鍊超薄錶鉑金款，配上鮭魚色面盤，流露優雅氣息，除了鉑金鍊帶，另附皮革與橡膠錶帶供替換，全球限量255只。

▲▼ VC 。（圖／公關照）

▲布萊德彼特戴江詩丹頓OVERSEAS系列自動上鍊超薄錶鉑金款，3,810,000元。（圖／翻攝江詩丹頓官網）

而布萊德彼特女友伊恩斯德拉蒙所戴的江詩丹頓OVERSEAS系列18K粉紅金自動上鍊錶，馬爾他十字造型錶圈上鑲嵌90顆美鑽，更為華麗，同樣附3款錶帶可自由轉換風格，此外，她還拎著Chloe鎖頭包，不過時尚行頭再炫目，也不及她與男友的放閃吸睛程度。

▲▼ VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓OVERSEAS系列35毫米自動上鍊錶粉紅金款，1,990,000元。（圖／翻攝江詩丹頓官網）

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關鍵字：

布萊德彼特, 江詩丹頓, Vacheron Constantin

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