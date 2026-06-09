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Lisa超辣新造型是球鞋做的！現身Nike「足球宇宙」C羅、姆巴佩陣容逆天

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記者鮑璿安 ／綜合報導

BLACKPINK成員 Lisa 再度展現時尚實驗精神，在Nike全新品牌企劃《讓劇本都作廢（Rip the Script）》中驚喜現身，更以一套由足球鞋解構重組而成的前衛造型成為焦點，被粉絲大讚根本是「未來感足球女戰士」。廣告還請到Cristiano Ronaldo（C羅）、Kylian Mbappé（姆巴佩）、Erling Haaland（哈蘭德）、Vini Jr.（維尼修斯）等足壇巨星，陣容簡直逆天。

▲lisa、nike 。（圖／品牌提供）

▲Lisa身上的服裝出自泰國設計品牌 IWANNABANGKOK 之手，設計師將Nike人氣足球鞋 Mercurial Superfly 11 徹底解構再重組 。（圖／品牌提供）

▲lisa、nike 。（圖／品牌提供）

▲lisa、nike 。（圖／品牌提供）

▲lisa、nike 。（圖／品牌提供）

這次Lisa身上的服裝出自泰國設計品牌 IWANNABANGKOK 之手，設計師將Nike人氣足球鞋 Mercurial Superfly 11 徹底解構再重組，鮮豔的螢光粉紅鞋面化身為貼身馬甲式上衣，保留原有鞋面紋理與流線輪廓，讓人一眼就能辨識出足球鞋的DNA。下半身短裙則延續同樣概念，直接運用鞋身結構拼接而成，招牌Nike Swoosh標誌被完整保留下來，成為視覺重心。原本用於固定雙腳的鞋帶，則被轉化為腰側垂墜綁帶裝飾，隨著動作自然擺動，增添強烈街頭感與機能氛圍。最具巧思的細節藏在肩部位置，閃耀著金屬與塑料異材質光澤的結構，實際上來自回收足球鞋釘，透過重新排列組合成為服裝裝飾。

而Lisa參與的《讓劇本都作廢》企劃，本身也是Nike近年規模最大的足球品牌計畫之一，品牌以「勇氣勝過慣例、直覺勝過教條、創造力勝過一切」為核心概念，鼓勵球員跳脫既定規則，以更自由、更具創造力的方式享受足球。廣告陣容堪稱夢幻等級，除了C羅Cristiano Ronaldo、姆巴佩Kylian Mbappé、哈蘭德Erling Haaland與Vini Jr.等現役足球巨星外，也找來Ronaldinho、Zlatan Ibrahimović、Didier Drogba等傳奇球星參演；娛樂圈則集結LeBron James、Travis Scott、Kim Kardashian、Central Cee，以及LISA等跨界代表人物。Nike藉此打造橫跨足球、娛樂、音樂與時尚的「Nike Football宇宙」，展現足球早已超越運動本身，成為全球流行文化的重要語言。

足球熱潮燒向全球，New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作，在眾所矚目之下把靈感拉進足球世界，從 90 年代綠茵場文化出發，將場內機能和場外造型結合。整體設計圍繞復古足球語彙展開，從球衣、球褲、球襪，到運動套裝與球鞋，全都以杜松綠、象牙白為主軸，潮流愛好者要立刻筆記！

▲▼ New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作 。（圖／品牌提供）

▲▼ New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作 。（圖／品牌提供）

▲▼ New Balance驚喜宣佈與 Stone Island的聯名之作 。（圖／品牌提供）

▲Stone Island x New Balance從 90 年代綠茵場文化出發，將場內機能和場外造型結合。（圖／品牌提供）

關鍵字：

BLACKPINK, Nike企劃, 足球文化, LISA造型, 泰國設計

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