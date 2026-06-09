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GU今夏最強聯名！《新世紀福音戰士》水洗復古風、SUNSUN冰淇淋萌感

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記者鮑璿安／綜合報導

日本平價時尚品牌GU近期接連端出兩大人氣聯名，一邊是陪伴無數動漫迷成長的經典神作《新世紀福音戰士》，另一邊則是近年爆紅的療癒系角色PUPPET SUNSUN，從熱血機甲到軟萌日常，總會有你愛的款式。

▲▼ gu 。（圖／品牌提供）

▲▼ gu 。（圖／品牌提供）

▲《新世紀福音戰士》聯名系列，以復古美式樂團T恤為靈感，將初號機、零號機以及碇真嗣、綾波零、明日香等人氣角色化為大面積印花設計， 將於6月22日上市，每款售價590元。（圖／品牌提供）

首先登場的《新世紀福音戰士》聯名系列，以復古美式樂團T恤為靈感，將初號機、零號機以及碇真嗣、綾波零、明日香等人氣角色化為大面積印花設計。系列特別採用水洗做舊處理，讓黑色與白色T恤呈現帶有年代感的復古質地，搭配鮮明動畫原畫與機體圖像，不僅保留90年代動漫黃金時代的情懷，也呼應近年流行的Vintage Tee穿搭風潮。單穿搭配丹寧褲就能輕鬆營造街頭感，對動漫迷而言更像是一件可穿上街的收藏品。該系列將於6月22日上市，每款售價590元。

▲▼ gu 。（圖／品牌提供）

▲▼ gu 。（圖／品牌提供）

▲PUPPET SUNSUN系列則以「SUNSUN、夥伴們與冰淇淋」為主題，將療癒角色融入夏日生活場景 。（圖／品牌提供）

▲▼ gu 。（圖／品牌提供）

▲▼ gu 。（圖／品牌提供）

▲印花T恤PUPPETSUNSUN1 _原價$390；小包PUPPETSUNSUN2 _原價$690 。（圖／品牌提供）

PUPPET SUNSUN系列則以「SUNSUN、夥伴們與冰淇淋」為主題，將療癒角色融入夏日生活場景。最吸睛的是印有冰淇淋餐車的T恤設計，運用粉嫩藍、粉紅與奶油白等色調打造宛如童話繪本般的視覺效果，搭配俏皮字體與插畫風格，散發濃濃度假氣息。除了女裝與童裝T恤之外，系列也推出家居服、襪款以及造型小包，其中角色從冰淇淋甜筒探出頭來的立體小包，更成為粉絲鎖定的收藏亮點。

同場加映

日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓， 等於把日本年輕人熟悉的流行節奏，復古校園風、甜酷Y2K幾乎零時差搬進台灣，早就話題不斷。這次最值得先鎖定的單品，毫無懸念就是海外首發、也是台北限定販售 的 「點點蕾絲綁帶手提包」。WEGO把日本近年超熱門的「推活文化」帶進台灣，把原本用來展示徽章、娃娃與偶像周邊的 痛包 概念，翻成更適合日常穿搭的甜酷版本。設計上以今年高熱度的點點元素為靈感，搭配手繪感細節與蕾絲綁帶，整體有種可愛卻不過分甜膩的「慵懶感點點」氛圍，裝入娃娃更加可愛，內部隔層也採可拆卸設計，能依需求在 3 格到 1 格 間自由切換，兼顧展示、收納與實用性。

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲直擊包款配件十分好買 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼WEGO 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

除了限定單品，WEGO這回也把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在7成、男裝3成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品。編輯直擊也發現許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找，兼具叛逆與復古風格。

關鍵字：

GU聯名, 福音戰士, PUPPETSUNSUN, 復古T恤, 夏日穿搭

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