舒淇絕美黑白禮服登封！談《女孩》奪最佳新導演「我太老了」

記者鮑璿安／綜合報導

舒淇登上《Marie Claire美麗佳人》6月號封面，以一組充滿電影感的黑白大片展現歷經歲月淬鍊後的從容魅力。剛以電影《女孩》拿下香港電影金像獎最佳新導演的她，在鏡頭前換上多套高訂禮服，時而優雅、時而神秘，完美詮釋屬於成熟女性的自信與力量。





▲舒淇登上《Marie Claire美麗佳人》6月號封面，以一組充滿電影感的黑白大片展現歷經歲月淬鍊後的從容魅力。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

本次封面造型中，舒淇身穿來自Diamond Dazzle的白色刺繡無袖洋裝，細膩蕾絲與鏤空刺繡交織出柔美層次，搭配自然垂墜的波浪長髮，在黑白光影下散發出復古女神氣息。另一套造型則換上Miss Sohee Couture白色綢緞禮服與羽毛披肩，透過立體抓皺與蓬鬆羽毛細節堆疊戲劇張力，搭配Cartier頂級珠寶，展現不輸紅毯的華麗氣場。





▲舒淇透露，《女孩》劇本其實醞釀了十年，甚至曾在13天內一口氣完成定稿。（圖／Marie Claire Taiwan美麗佳人提供）

最令人驚豔的莫過於黑色造型，舒淇以貼身高領連身衣搭配Juana Martín Couture褶皺拖尾長裙，雕塑感輪廓勾勒出俐落線條，再以誇張寬簷帽與Cartier彩寶項鍊點綴，將神秘與霸氣推向極致。除了時尚大片，舒淇也在訪談中分享從演員到導演的心路歷程，29年前，她曾在香港電影金像獎以新人演員身分獲獎，如今則憑藉首部執導作品《女孩》抱回最佳新導演獎。她笑稱：「能贏這個獎，最主要是我有三十年的經驗，不是你們不好，是我太老了。」她也提到，那時候覺得，如果不趕快把這個作品拿起來、寫完、拍出來的話，感覺以後可能就不會再做導演了。

舒淇透露，《女孩》劇本其實醞釀了十年，甚至曾在13天內一口氣完成定稿。原本她始終站在「女孩」視角書寫故事，但電影拍完後，卻開始理解片中的母親角色，「我一直覺得自己的心是偏向於女孩的，但是拍完、剪完再看，才意識到，自己的心是在女人這裡的。所以電影、戲劇、故事，它們都是感性的，無法用計劃性去規劃。」她認為故事有自己的生命，「故事有它自己想去的地方」，而自己願意做的，就是耐心等待時間把最好的答案交到手上。