腦波弱星座Top 3！存不了錢還瘋狂被洗腦　第一名最容易當冤大頭





▲腦波弱星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人天生精打細算，買東西前一定貨比三家；但有些人卻容易被廣告、朋友推薦或限時優惠影響，常常買完才後悔。從星座個性來看，有些人因為太感性、太樂觀，或太在意別人看法，往往成為「腦波弱」代表，不只存款難以累積，還可能因為輕信他人而吃虧。

Top 3：雙魚座

雙魚座最大的弱點在於太容易被情緒牽動，他們看到感人的故事、朋友的請求，甚至是品牌精心設計的行銷文案，都可能瞬間失去理智。許多雙魚座購物時並非真的需要，而是因為當下被氛圍打動。在人際關係中，雙魚座也傾向相信別人，總覺得對方沒有惡意，因此遇到推銷話術或投資邀約時，往往少了幾分防備心。雖然這種善良讓他們很受歡迎，但也容易因此成為被利用的一方。

Top 2：天秤座

天秤座向來重視人際關係與外界評價，因此特別容易受到周遭人的影響。朋友推薦的餐廳想去、社群熱門商品想買，甚至連同事團購也不太懂得拒絕。由於天秤座天生有選擇障礙，常常在購買前猶豫不決，但最後又會因為害怕錯過或不想掃興而掏出錢包，很多時候花出去的錢並非出於需求，而是為了融入群體或維持人際和諧，長久下來自然難以累積財富。

Top 1：射手座

射手座可以說是「衝動派」代表人物。他們熱愛新鮮事物，對未知充滿好奇心，只要看到感興趣的東西，就很容易產生「先試試看再說」的念頭。比起存錢，射手座更願意把金錢花在體驗與享受上。旅行、課程、新科技產品或各種限量商品，幾乎都能引起他們的購買慾望。加上個性樂觀，總覺得未來還有機會賺回來，因此花錢時很少瞻前顧後。這種過度樂觀的特質，也讓射手座容易忽略風險。無論是投資機會、朋友介紹的副業，還是看似划算的優惠方案，他們常憑直覺做決定，等到發現問題時，往往已經付出了不小代價。