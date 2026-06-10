fb ig video search mobile ETtoday

腦波弱星座Top 3！存不了錢還瘋狂被洗腦　第一名最容易當冤大頭

>

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲腦波弱星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人天生精打細算，買東西前一定貨比三家；但有些人卻容易被廣告、朋友推薦或限時優惠影響，常常買完才後悔。從星座個性來看，有些人因為太感性、太樂觀，或太在意別人看法，往往成為「腦波弱」代表，不只存款難以累積，還可能因為輕信他人而吃虧。

Top 3：雙魚座

雙魚座最大的弱點在於太容易被情緒牽動，他們看到感人的故事、朋友的請求，甚至是品牌精心設計的行銷文案，都可能瞬間失去理智。許多雙魚座購物時並非真的需要，而是因為當下被氛圍打動。在人際關係中，雙魚座也傾向相信別人，總覺得對方沒有惡意，因此遇到推銷話術或投資邀約時，往往少了幾分防備心。雖然這種善良讓他們很受歡迎，但也容易因此成為被利用的一方。

Top 2：天秤座

天秤座向來重視人際關係與外界評價，因此特別容易受到周遭人的影響。朋友推薦的餐廳想去、社群熱門商品想買，甚至連同事團購也不太懂得拒絕。由於天秤座天生有選擇障礙，常常在購買前猶豫不決，但最後又會因為害怕錯過或不想掃興而掏出錢包，很多時候花出去的錢並非出於需求，而是為了融入群體或維持人際和諧，長久下來自然難以累積財富。

Top 1：射手座

射手座可以說是「衝動派」代表人物。他們熱愛新鮮事物，對未知充滿好奇心，只要看到感興趣的東西，就很容易產生「先試試看再說」的念頭。比起存錢，射手座更願意把金錢花在體驗與享受上。旅行、課程、新科技產品或各種限量商品，幾乎都能引起他們的購買慾望。加上個性樂觀，總覺得未來還有機會賺回來，因此花錢時很少瞻前顧後。這種過度樂觀的特質，也讓射手座容易忽略風險。無論是投資機會、朋友介紹的副業，還是看似划算的優惠方案，他們常憑直覺做決定，等到發現問題時，往往已經付出了不小代價。

關鍵字：

星座分析, 腦波弱, 衝動購物, 財務管理, 性格解析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

《鐵拳教育》10震撼金句：老師也是別人家寶貴的孩子

《鐵拳教育》10震撼金句：老師也是別人家寶貴的孩子

星巴克買一送一回來啦！6／11限定一天好友分享喝起來

星巴克買一送一回來啦！6／11限定一天好友分享喝起來

腦波弱星座Top 3！存不了錢還瘋狂被洗腦　第一名最容易當冤大頭

腦波弱星座Top 3！存不了錢還瘋狂被洗腦　第一名最容易當冤大頭

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感 布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味 最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！ 法網男女冠軍錶璀璨奪目　「天才少女」閃耀勞力士巧克力錶 成熟的人際關係，不是討好所有人：3個建立界線的方法 星巴克世足版「小熊玻璃杯」開賣！戴上足球帽準備潮起來啦 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面