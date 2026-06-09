fb ig video search mobile ETtoday

星巴克買一送一回來啦！6／11限定一天好友分享喝起來

>

記者蔡惠如／綜合報導

這幾年民眾都很習慣的星巴克買一送一優惠，近期調整回饋策略，在「沉寂」了一個多月之後，終於又重出江湖了，本次以 Team Starbucks! 為主題，在 6／11 限定一天，推出「無差別大杯以上買一送一」優惠，當天上午 11 點開始，大家準備揪同事好友或是自家加倍分量喝起來喔。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克 6／11 限定一天，推出「Team Starbucks! 尋找你的神隊友好友分享日」活動，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

優惠品項不包含不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

星巴克在 5／20 台灣門市邁入 600 間分店之前，推出新優惠方式，購買 2 杯特定品項可享 64 折優惠，另可補差額更換其他選項，此方案也被稱為「取代買一送一優惠的試水溫」，之後除了針對金星會員發送限時買一送一券之外，就未提供實體通路任何好友分享優惠，而無差別買一送一優惠活動「停了一個多月」後，在 6／11 重新現身，請民眾把握機或重新加入咖啡行事曆。

▲星巴克買一送一,85度C。（圖／業者提供）

▲85度C咖啡在周五也有優惠。（圖／業者提供）

85 度 C 在 6／12 周五也有「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

OLED之外新選擇　三星新款Micro RGB電視「售價更親民」

OLED之外新選擇　三星新款Micro RGB電視「售價更親民」

許路兒最新短髮照根本大學生　自曝剪上癮「留長就忍不了」

許路兒最新短髮照根本大學生　自曝剪上癮「留長就忍不了」

職場最怕遇到3種「有毒同事」！愛抱怨、會搶功　每天上班都被消耗 一旦愛上就難分難捨的三大星座配對！TOP 1像朋友也像戀人快樂又幸福 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把 星巴克買一送一回來啦！6／11限定一天好友分享喝起來 最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！ 社群滑久了變焦慮？專家提倡靠這4招「數位排毒」 「職場霸凌法」新制7月上路　過度壓榨、言語羞辱與排擠孤立都可能違法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面