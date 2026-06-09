《鐵拳教育》10震撼金句：老師也是別人家寶貴的孩子

記者鮑璿安／綜合報導

《鐵拳教育》講述當教育體制逐漸失去功能，校園暴力、霸凌事件層出不窮，師生對立日益加劇，家長勢力更頻繁介入校務運作，使傳統教育與管理機制瀕臨崩潰。面對失控的校園環境，政府成立直屬特殊單位「教權保護局」，賦予其超越一般教育體系的調查與執法權力，以「非常手段解決非常問題」為宗旨，專門介入處理各類棘手校園案件。在法律、教育與人性的灰色地帶中，這群被賦予特殊權力的執法人員，將面對一場場挑戰制度底線的校園風暴。當中的台詞金句連發，也讓人值得深思！

1. 老師也是別人家寶貴的孩子。



2. 如果這是發生在人與人之間的行為，本應明確構成犯罪，為什麼在教師和家長之間就被默許了呢？



3. 法律做不到的事情，總得有人站出來替受害者復仇，這樣受害者才能喘得過氣不是嗎？請你們是大人就像個大人一樣，是老師就像個老師一樣行事做人。



4. 教師本應該是最公平的裁判，卻對困難家庭的孩子施壓，故意壓低他們的成績，封死他們的可能性，這樣的人也配稱為老師嗎？被稱為老師的人，並不都是真正的老師。



5. 加害者不能比受害者更理直氣壯，必須為錯誤承擔責任。



6. 如果用說的有用，那就用說的，如果揍一頓才有用，那就揍一頓。如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。如果老師害怕學生，還能好好教導他們？



7. 不想上課就別上，不想唸書就別唸，那是你們的人生，別妨礙別人的人生，不要以為你們的一分鐘跟別人的一分鐘一樣。



8. 在這個世界上，只要先投訴就能成為受害者，如果不想被貼上加害者的標籤，就要裝成受害者，學校什麼時候是最安全的地方了？



9. 犯錯只要彌補就好，但放棄就是失敗了，機會不是別人給的，而是在自己想要的時候才會出現。



10. 不是你的錯，你莫名其妙被欺負，錯的是那些欺負你的人，還有明明知情卻讓你有口難言的大人，所以不要後悔，也不要檢討自己。