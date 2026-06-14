用燈具把天花板變天窗　飛利浦Skylight吸頂燈「連維他命D都能補」

▲Signify推出一款模擬日光的Philips Skylight 系列吸頂燈。（圖／翻攝Signify官網）

記者蔡惠如／綜合報導

極端氣候讓天氣不穩定，現代人待在室內的時間越來越長。飛利浦燈具品牌 Signify（昕諾飛），近期發表的新作 Philips Skylight 系列吸頂燈，以薄型與調光技術，讓使用者感受「日光」，甚至能促進身體合成維他命 D，如同在天花板上開了一扇天窗一樣。

Philips Skylight 系列採用極簡的超薄設計，強調精準模擬真正日光的明亮度、色彩層次，甚至是光線的「深度」。裝在天花板上，視覺上就像多了一扇採光極佳的天窗，原本壓迫的室內空間立刻變得開闊。

此外，該燈款內建「自動晝夜節律」功能，白天需要專注工作或讀書時，燈光會自動調配出富含藍光的光源，幫你提神、集中注意力；到了傍晚需要放鬆的時刻，則會無縫切換成溫暖柔和的色調，順應生理時鐘，提醒身體該進入休息模式。使用者也可以隨心情透過遙控器，在五種預設的日光場景中自由切換。

而進階版的「Philips Skylight VitaUp」，在燈具內配置 UV-B 模組，品牌表示能透過照燈，幫助身體自然合成維他命 D。然而在 UV-B、也就是俗稱中波紫外線長時間照射下，皮膚也可能會曬紅與曬傷，其燈具也內建防護機制，連續開啟 8 小時會自動斷電。

其系列具備 IP44 的防塵防水等級，不管是客廳、臥室，甚至是容易潮濕的浴室都能安裝，讓使用者清晨盥洗時迎面而來的是擬真曙光，顛覆早晨的甦醒體驗。其產品不具備智慧連網功能，主要依靠隨附的遙控器進行直覺操作。

全新 Philips Skylight 系列預計率先在歐洲特定市場上市。目前官方尚未公布具體販售價格，台灣引進時程也尚未確定。