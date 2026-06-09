法網男女冠軍錶璀璨奪目　「天才少女」閃耀勞力士巧克力錶

▲茲維列夫緊抱得來不易的法網冠軍獎杯。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

今年法國網球公開賽男、女單打比賽，分別由德國選手茲維列夫（Alexander Zverev）與世界排名第8的俄羅斯19歲「天才少女」安德瑞娃（Mirra Andreeva）抱回冠軍獎杯，均為兩人職業生涯首座大滿貫冠軍，他們都戴上閃亮錶款慶祝，茲維列夫閃耀要價超過2585萬元的Jacob & Co.陀飛輪珠寶錶，擔任勞力士代言人的安德瑞娃則有Oyster Perpetual Lady-Datejust鑽錶見證光榮時刻。





▲茲維列夫戴的Jacob & Co. Caviar陀飛輪錶鑲滿黃色藍寶石，約25,850,000元。（圖／翻攝Jacob & Co. IG）

茲維列夫於法網期間秀出多款Jacob & Co.腕錶，在慶祝儀式上他戴著從錶耳、錶框到面盤隱密式鑲嵌424顆梯形切割黃色藍寶石的Caviar陀飛輪錶，華麗至極，6時位置為陀飛輪裝置，是珠寶起家的Jacob & Co.完美結合頂尖製錶工藝的結晶。





▲安德瑞娃開心捧著法國網球公開賽冠軍獎杯。（圖／CFP）





▲安德瑞娃佩戴勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust 18K永恒玫瑰金鑽錶， 1,837,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

奪下本屆法網女單冠軍的安德瑞娃，則從去年起擔任勞力士代言人，在高舉冠軍獎盃時刻，戴著勞力士巧克力色面盤的Oyster Perpetual Lady-Datejust 18K永恒玫瑰金鑽錶，28毫米的尺寸小巧卻存在感強烈，很適合青春洋溢的她。

