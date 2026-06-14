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臺虎人氣「餞男醋女」推調酒版　揉合南高梅、烏醋打造台味酸甜

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▲臺虎精釀推出全新的「調酒 TIAO JIU」。（圖／品牌提供）

▲臺虎精釀推出全新的「調酒 TIAO JIU」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

臺虎精釀過往掀起話題的人氣酒款「餞男醋女」，近期推出全新的「調酒 TIAO JIU」系列升級版本 。這次回歸特別脫去了過往啤酒的麥芽外衣 ，改以更透徹、純粹的調酒口感呈現 ，要用全台灣人最熟悉的鹹甜交織與高級酸爽 ，再次搶攻酒友們的夏日微醺時光。

▲臺虎精釀推出全新的「調酒 TIAO JIU」。（圖／品牌提供）

今年「餞男醋女調酒」風味重組了台味碰撞，挑戰民眾「糖葫蘆」般的味覺記憶 ，以頂級的紀州南高梅酒作為基底 ，再融合番茄泥與化應子的獨特香氣 。最有趣的靈魂一筆，則是加入了古早味烏醋畫龍點睛 ，讓鮮明的蜜餞甜香在口中綻放之餘 ，尾韻還能驚喜地交織出迷人的威士忌煙燻氣息 ，口感滋味飽滿且酸甜立體。

▲臺虎精釀推出全新的「調酒 TIAO JIU」。（圖／品牌提供）

外觀包裝部分也同步換上硬派新裝，罐身設計延續了經典的雪克杯線條 ，大膽利用鋁罐原有的銀亮金屬質地 ，勾勒出俐落的調酒壺輪廓 ，讓消費者在開罐即飲的同時也能享受滿滿的儀式感 。罐身的另一面則採用撞色的「TAIHU TIAO JIU」幾何元素展現大膽玩色風格 ，把散落在記憶裡的酸甜瞬間重新收納。該酒款已正式販售，售價 99 元。

▲柏克金、台灣麒麟推出夏日啤酒新口味。（圖／品牌提供）

金車柏克金在今年夏天推出期間限定全新「釀酒師特選No.2」，以現代低酒精霧感啤酒為靈感探索，在製程上標榜不添加任何輔料，用德式工藝在台灣在地新鮮釀造。選用雙酒花進行搭配，紐西蘭 Nelson Sauvin 啤酒花帶出鮮明的白葡萄與白酒香氣，加上美國 Ekuanot 啤酒花蘊含的熱帶水果與柑橘氣息，使整體風味更加立體豐富。

此外，釀造過程中特別添加燕麥芽，並透過特殊發酵工法，賦予淺金色酒液柔和自然的霧感，並在展現豐富風味層次的同時，也降低酒精度。入口時能感受到細緻的酒花香氣與柔順的水果風味，整體乾爽順口。帶有豐滿白葡萄與熱帶水果香氣的乾爽口感，也非常適合搭配肉類、炸物、海鮮等料理。

▲柏克金、台灣麒麟推出夏日啤酒新口味。（圖／品牌提供）

▲柏克金釀酒師特選系列。

罐身設計改以清爽的草綠色系為主視覺，搭配明亮的黃色點綴，並將啤酒花與鮮明的果香元素交織其中，完美呈現夏季限定的清新與活力。「釀酒師特選No.2」500ml 售價 68 元，酒精濃度 4.5%，現已於台灣上市，新品期間還享有嚐鮮價。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

臺虎精釀, 調酒新品, 餞男醋女, 糖葫蘆風味, 夏日微醺

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