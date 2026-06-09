睡滿8小時還是累？營養師點名7個容易忽略的睡眠地雷

▲睡不飽其實和睡前生活習慣大有關係。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／AI協作圖（記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

明明睡滿7、8個小時，起床後卻還是感到疲憊、提不起勁？不少人以為是睡眠時間不足，但其實真正影響精神狀態的關鍵，往往是睡眠品質。營養師杯蓋在臉書分享，日常生活中有幾個容易被忽略的習慣，可能正在悄悄干擾身體修復與深層睡眠。

#睡前吃東西，讓身體無法專心修復

不少人習慣睡前來份消夜，但消化過程其實會持續運作，讓身體難以完全進入修復狀態。尤其睡前攝取高糖分或大量食物，可能增加身體負擔，進一步影響睡眠品質。

#躺上床還滑手機，深層睡眠更難出現

睡前滑手機已成為許多人的日常，但手機、平板等電子裝置發出的藍光，可能抑制褪黑激素分泌。不只是讓人更晚產生睡意，也可能影響進入深層睡眠的效率。

#睡眠時間不固定，生理時鐘容易混亂

平日晚上11點睡，假日卻熬夜到凌晨2點，看似在補眠，實際上可能讓生理時鐘持續處於混亂狀態。當睡眠與起床時間缺乏規律，身體難以建立穩定節奏，也可能影響睡眠品質。

#下午喝咖啡，晚上可能還在作用

許多人仰賴咖啡提神，但若飲用時間太晚，可能干擾夜間睡眠。營養師杯蓋指出，咖啡因半衰期約為5至6小時，下午4點喝下一杯咖啡，到了晚上10點體內仍可能殘留約一半咖啡因濃度。

#房間太熱，身體不容易進入睡眠模式

人體在準備入睡時，核心體溫會逐漸下降。如果睡眠環境過於悶熱，或是溫度不夠低，可能影響入睡速度與整體睡眠品質。維持舒適、偏涼的睡眠環境，有助於身體接收入睡訊號。

#夜間進食習慣，可能切碎你的睡眠

有些人習慣半夜吃東西，卻沒有察覺這個行為對睡眠的影響。睡眠期間血糖波動，可能造成短暫清醒，即使隔天沒有印象，深層睡眠仍可能因此被打斷。

#帶著壓力上床，大腦其實還沒休息

身體躺在床上不代表真正放鬆。如果帶著工作、生活壓力入睡，大腦可能仍持續處理資訊。即使睡了7小時，實際獲得的恢復效果仍可能大打折扣。