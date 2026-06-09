坐捷運免費拿「粗糙顆粒終結者」！洗了不長粉刺的潔顏油　93%是天然成分

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季高溫悶熱，肌膚容易因汗水、油脂與防曬殘留而變得黏膩粗糙，若清潔不夠徹底，毛孔堵塞、粉刺與暗沉問題也會跟著找上門。不過清潔並不是越強越好，選擇溫和又能帶走髒污的產品，搭配正確洗臉頻率，才能讓肌膚維持清爽透亮，為後續保養打好基礎。

＃THREE 平衡淨化潔膚油，185ml、售價1500元

完全不用擔心卸妝油清潔彩妝出現粉刺問題，小小一瓶就擁有93%⾃然來源成分，透過葡萄籽油、琉璃苣油、辣木油、茶籽油、大豆油與米糠油等天然萃取，帶走臉部彩妝髒污，更是搭載「天然生物淨化處方」，可以把更難洗淨的複合型污垢一併帶走，上市至今一直都是熱賣到不行的明星商品，重磅回歸還沒用過的立刻試試。

＃適樂膚 水楊酸煥膚淨嫩潔膚露，236ml、售價489元

再次推廣口碑好物水楊酸煥膚淨嫩潔膚露，適樂膚日前在捷運車廂掛上滿滿試用小瓶，讓通勤族上班也有小確幸，立刻在Threads上被瘋狂轉發、討論度爆高！活動將會一直持續到6月12日。而水楊酸煥膚淨嫩潔膚露之所以在台灣廣受粉絲喜愛，被譽為「粗糙顆粒終結者」，就是因為其含有0.45%水楊酸、1%親膚果酸與 2%菸鹼醯胺的複合煥亮配方，可以溫和煥膚打造水煮蛋美肌，連敏感肌也能輕鬆使用。

＃專科 超微米潔顏慕絲，150ml、售價239元

提到清潔很多人都以為是洗面乳上臉即可，但實則能帶走髒污的關鍵是「泡泡」，針對生活忙碌、時間緊湊的族群，專科超微米潔顏慕絲一擠就能直接清潔，簡直就是懶人必備，超濃密微米泡泡更是經德國肌膚測試權威Dermatest的皮膚科專家認證，可以溫和洗去臉部髒污，重現透亮潔淨。