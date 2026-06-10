星巴克世足版「小熊玻璃杯」開賣！戴上足球帽準備潮起來啦

▲星巴克世足版透明小熊杯6／11在台開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

世足賽即將開踢！隨著足球熱潮席捲全球，相關話題持續延燒。星巴克以「TEAM STARBUCKS」為概念，於 6／11 推出主題活動，除了新「足球小熊玻璃 TOGO 冷水杯」之外，還推出限量的足球主題貼紙活動。在指定期間內購買兩杯大杯以上飲品，就能免費獲得限量的主題應援貼紙，讓你輕鬆 High 起來！

星巴克夏天賣翻天的「小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，因應世足話題特別讓Bearista小熊換上足球造型，直接躍上透明杯身，並搭配極具辨識度的立體公仔造型杯蓋設計。透明的玻璃材質能隨著盛裝的咖啡、星冰樂或各式沁涼飲品呈現色彩變化，非常適合足球賽的熱鬧氣息，售價 1,080 元 ，容量為 591 毫升 ，於 6／11 起全台上市。

為更有氛圍感，星巴克同步推出專屬的消費禮「TEAM STARBUCKS 足球主題貼紙」，結合了足球元素、小熊圖樣與字母設計，可以讓顧客在咖啡杯上自由拼貼出專屬的名字或應援口號。6／12 起於門市購買兩杯大杯以上飲品，即可獲得限量貼紙一份。

▲IKEA ÄNGARNA Led桌燈，售價649元；SPORTSLIG浴巾，售價599元。（圖／品牌提供）

因應世足賽熱潮，IKEA 近期也推出「瑞典涼夏啤酒節」，即起至 8／31 瑞典超市精選 25 款啤酒任選 3 件 89 折、任選 6 件 79 折，搭配附龍頭飲料罐與啤酒杯，超有看球氛圍。此外加碼精選足球居家單品，從足球造型桌燈、以足球場為設計靈感的浴巾，到兼具收納與遊戲功能的足球收納球門，陪大小球迷把家變成專屬應援主場。

▲IKEA SPORTSLIG足球收納與球門，售價799元。