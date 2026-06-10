fb ig video search mobile ETtoday

星巴克世足版「小熊玻璃杯」開賣！戴上足球帽準備潮起來啦

>

▲星巴克世足版透明小熊杯。（圖／品牌提供）

▲星巴克世足版透明小熊杯6／11在台開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

世足賽即將開踢！隨著足球熱潮席捲全球，相關話題持續延燒。星巴克以「TEAM STARBUCKS」為概念，於 6／11 推出主題活動，除了新「足球小熊玻璃 TOGO 冷水杯」之外，還推出限量的足球主題貼紙活動。在指定期間內購買兩杯大杯以上飲品，就能免費獲得限量的主題應援貼紙，讓你輕鬆 High 起來！

▲星巴克世足版透明小熊杯。（圖／品牌提供）▲星巴克世足版透明小熊杯。（圖／品牌提供）

星巴克夏天賣翻天的「小熊玻璃 TOGO 冷水杯」，因應世足話題特別讓Bearista小熊換上足球造型，直接躍上透明杯身，並搭配極具辨識度的立體公仔造型杯蓋設計。透明的玻璃材質能隨著盛裝的咖啡、星冰樂或各式沁涼飲品呈現色彩變化，非常適合足球賽的熱鬧氣息，售價 1,080 元 ，容量為 591 毫升 ，於 6／11 起全台上市。

▲星巴克世足版透明小熊杯。（圖／品牌提供）

為更有氛圍感，星巴克同步推出專屬的消費禮「TEAM STARBUCKS 足球主題貼紙」，結合了足球元素、小熊圖樣與字母設計，可以讓顧客在咖啡杯上自由拼貼出專屬的名字或應援口號。6／12 起於門市購買兩杯大杯以上飲品，即可獲得限量貼紙一份。

▲星巴克世足版透明小熊杯。（圖／品牌提供） ▲星巴克世足版透明小熊杯。（圖／品牌提供）

▲IKEA ÄNGARNA Led桌燈，售價649元；SPORTSLIG浴巾，售價599元。（圖／品牌提供）

因應世足賽熱潮，IKEA 近期也推出「瑞典涼夏啤酒節」，即起至 8／31 瑞典超市精選 25 款啤酒任選 3 件 89 折、任選 6 件 79 折，搭配附龍頭飲料罐與啤酒杯，超有看球氛圍。此外加碼精選足球居家單品，從足球造型桌燈、以足球場為設計靈感的浴巾，到兼具收納與遊戲功能的足球收納球門，陪大小球迷把家變成專屬應援主場。

▲星巴克世足版透明小熊杯。（圖／品牌提供）

▲IKEA SPORTSLIG足球收納與球門，售價799元。

關鍵字：

世足賽, 足球商品, 星巴克, 啤酒節, IKEA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買一送一回來啦！6／11限定一天好友分享喝起來

星巴克買一送一回來啦！6／11限定一天好友分享喝起來

《鐵拳教育》10震撼金句：老師也是別人家寶貴的孩子

《鐵拳教育》10震撼金句：老師也是別人家寶貴的孩子

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

假用心真曖昧的三大星座！TOP 1聊天熱絡、關心不斷　只是因為新鮮感

最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！ 布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味 成熟的人際關係，不是討好所有人：3個建立界線的方法 法網男女冠軍錶璀璨奪目　「天才少女」閃耀勞力士巧克力錶 摩納哥王妃連穿LV了無新意　靠珠寶解圍 沛納海免費展預約被秒殺　台灣藏家大方借展 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面