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總是好累、擺脫不了疲倦感　5個做法讓你找回精神

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▲▼耍廢,虛度光陰,看電視,無聊。（示意圖／達志影像）

▲覺得每天的生活都一成不變，像白開水一樣嗎？（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

你有時會問自己「我的生活到底在幹麻？有什麼新鮮的事嗎？」如果你總是回答「總是一樣」、「沒做什麼」，而疲憊感因此排山倒海而來，可能是有「生活疲倦症候群」，我們不想繼續無意義下去，但又不知道怎麼改變，或許可以用以下5個方法來開始，種下找回生活精神的種子。

離開舒適圈
在舒適圈裡確實很有安全感，你總是知道下一步會發生什麼，你應該怎麼做，但一直在裡面會讓你對生活的熱情消磨殆盡，因為老鼠在同個圈圈裡跑著，總有一天會失去目標。如果你具有冒險的實力，就走出舒適圈吧，讓不定性激發你的熱情，在此同時，也會激發你更多能力。

工作周也有期待的事
如果你做著日復一日都相同的工作，不妨在工作周時灌注一點期待，像是訂一間一直很想去的餐廳、跟朋友約喝一杯咖啡、準備好去換個髮型等等，每周為自己安排一個會「有期待」的行程，別讓自己總是無聊呆板的過著一天一天。

不要欺騙自己
區分出「轉念」跟「欺騙自己」的不同，如果覺得自己過得不好，就不要硬說自己好，不開心就直接直球對決，不想跟另一半在一起了，就別告訴自己說他已經不錯、他就是那個人、沒有其他的選擇了；工作很爛就別安慰自己說，這工作已經很好了、換了其他公司也不會比較好、還有比他更機車的上司，總有一天你會受不了，然後還賠上寶貴光陰跟他玩這麼久。

走進不同朋友圈
一個朋友就像一本書，可以帶給你完全不同的視野，當然有好有壞，但無論如何都是一種學習，走出去認識不同圈子的朋友，你會發現人生其實還有很多東西很好玩。

過過沒有螢幕的生活
想一想沒有手機、電腦跟網路的話，你會去做什麼？聽一場音樂會、在街上散步、做一道菜、去健行爬山、放空或做瑜伽，聽起來都是很棒的主意，有時候放下手邊的螢幕，試試回歸現實的日子，其實喝杯咖啡看看山景、感受一下鳥鳴，都會讓你身心舒暢。

關鍵字：

標籤:**生活改變, 舒適圈, 生活熱情, 疲倦症候群, 期待每一天

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