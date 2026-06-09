fb ig video search mobile ETtoday

TAG Heuer攜手LV工坊造超跑機芯　活塞翻轉秀小時

>

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Speed 12限量版腕錶，2,720,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擔任F1賽事官方計時的TAG Heuer（泰格豪雅），日前在F1路易威登摩納哥大獎賽上，推出全球僅限量50只的Monaco Speed 12限量版腕錶，首度攜手同屬LVMH集團的LV製錶工坊La Fabrique du Temps Louis Vuitton，引進其研發的專利Spin Time機制，打造全新的Calibre TH84-00自動上鍊機芯，讓機芯懸浮於鈦金屬錶殼中，巧妙將超跑V12引擎的強悍動能與高級製錶工藝完美融合。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Speed 12限量版腕錶以活塞代表小時，輪到的小時會旋轉90度揭露原本隱藏的數字。

TAG Heuer Monaco Speed 12限量版腕錶亮點是環繞面盤的12個汽缸活塞造型時標，當分針每完成一圈旋轉，面盤便會上演一場精密的機械表演，一個活塞復位時，下一個活塞便會精準旋轉90度，顯露出隱藏的數字來指示小時，呈現出充滿動態美感的創新跳時顯示。而鏤空面盤讓人聯想到頂級超跑的引擎蓋，中央的垂直凹槽靈感源自引擎飾蓋，鏤空中央分針則呼應賽車儀表板指針。搭配具有織面壓紋與紅色手工縫線的黑色橡膠錶帶，從內到外都散發著強烈的運動風格。

▲▼ Kimi 。（圖／CFP）

▲基米安東內利於F1摩納哥大獎賽奪冠。（圖／CFP）

今年F1路易威登摩納哥大獎賽焦點人物，毫無疑問是效力 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 的19歲義大利天才車手基米安東內利（Kimi Antonelli），目前他已在F1中國、日本、邁阿密、加拿大及摩納哥站創下連5勝壯舉，在車手積分榜上遙遙領先，光榮時刻他都戴著IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊Oceana計時腕錶， 41毫米陶瓷錶殼採單色藍色設計，風格相當年輕。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲基米安東內利佩戴IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊Oceana計時腕錶， 396,000元。（圖／IWC提供）

►法網男女冠軍錶璀璨奪目　「天才少女」閃耀勞力士巧克力錶

►布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味

關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, F1, IWC

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

法網男女冠軍錶璀璨奪目　「天才少女」閃耀勞力士巧克力錶

法網男女冠軍錶璀璨奪目　「天才少女」閃耀勞力士巧克力錶

布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味

布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味

Seventeen成員JOSHUA秀名錶品味　戴積家先學組錶殼

Seventeen成員JOSHUA秀名錶品味　戴積家先學組錶殼

摩納哥王妃穿小眾牌美極了　全球唯一連身褲擄芳心 摩納哥王妃穿小眾牌美極了　全球唯一連身褲擄芳心 瑪麗蓮夢露百年誕辰　Blancpain重現她的鑽錶風采致敬 科幻片《揭密日》名錶搶鏡　男主角戴Hamilton上陣 珍妮佛羅培茲美胸「呼之欲出」辣翻　引兩極評論「好壓迫」 勞力士蠔式錶慶百周年　標誌性綠色錶款齊發 網球名將喬科維奇「紅土錶」賣光光　HUBLOT等他奪冠再追加

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面