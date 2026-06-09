TAG Heuer攜手LV工坊造超跑機芯　活塞翻轉秀小時

▲TAG Heuer Monaco Speed 12限量版腕錶，2,720,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擔任F1賽事官方計時的TAG Heuer（泰格豪雅），日前在F1路易威登摩納哥大獎賽上，推出全球僅限量50只的Monaco Speed 12限量版腕錶，首度攜手同屬LVMH集團的LV製錶工坊La Fabrique du Temps Louis Vuitton，引進其研發的專利Spin Time機制，打造全新的Calibre TH84-00自動上鍊機芯，讓機芯懸浮於鈦金屬錶殼中，巧妙將超跑V12引擎的強悍動能與高級製錶工藝完美融合。





▲TAG Heuer Monaco Speed 12限量版腕錶以活塞代表小時，輪到的小時會旋轉90度揭露原本隱藏的數字。

TAG Heuer Monaco Speed 12限量版腕錶亮點是環繞面盤的12個汽缸活塞造型時標，當分針每完成一圈旋轉，面盤便會上演一場精密的機械表演，一個活塞復位時，下一個活塞便會精準旋轉90度，顯露出隱藏的數字來指示小時，呈現出充滿動態美感的創新跳時顯示。而鏤空面盤讓人聯想到頂級超跑的引擎蓋，中央的垂直凹槽靈感源自引擎飾蓋，鏤空中央分針則呼應賽車儀表板指針。搭配具有織面壓紋與紅色手工縫線的黑色橡膠錶帶，從內到外都散發著強烈的運動風格。





▲基米安東內利於F1摩納哥大獎賽奪冠。（圖／CFP）

今年F1路易威登摩納哥大獎賽焦點人物，毫無疑問是效力 Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 的19歲義大利天才車手基米安東內利（Kimi Antonelli），目前他已在F1中國、日本、邁阿密、加拿大及摩納哥站創下連5勝壯舉，在車手積分榜上遙遙領先，光榮時刻他都戴著IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊Oceana計時腕錶， 41毫米陶瓷錶殼採單色藍色設計，風格相當年輕。







▲基米安東內利佩戴IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊Oceana計時腕錶， 396,000元。（圖／IWC提供）