試開箱／義式手作皮革點亮生活氛圍！Gelato冰淇淋燭台、檸檬餐巾環可愛爆表

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

如果要說最懂柑橘調的品牌，那來自義大利的Acqua di Parma可謂是心中排名數一數二的香氛代表，從血橙、檸檬、柑橘到無花果，無一不在各種香材的描繪下顯得栩栩如生，一噴就彷彿置身地中海沿岸享受夏日艷陽的度假氛圍；而2026年更是台灣首度從香氣延續到居家陳列的氛圍，運用高級手作皮製小物，讓生活更加繽紛多采。

Acqua di Parma向來就不只是專注在香氛的領域，更是將其義式情調延續在生活的每個角落，終於在2026年台灣首度引進旗下生活藝術系列（Art of Living），像是皮革手工製作的「義式工藝限量桶形燭袋」、源自Gelato靈感的甜筒外型「限量冰淇淋造型燭臺＋蓋組」，甚至還有以檸檬、無花果、加州桂形象設計的香水皮革瓶蓋／餐巾環，每一樣都小巧可愛，而且充滿細膩質感，非常值得收藏。

除了滿滿小物之外，在今年夏季更是攜手法國設計師Laura Gonzalez以全新視角詮釋藍色地中海世界，其中，香檸檬手萃淡香精更是採用古老的「海綿手工萃取工藝」（La Spugnatura），由卡拉布里亞工匠運用「cavatore」的勺狀器具分離果皮與果肉，並用天然海綿輕輕擦拭果皮以擠壓、吸收精油，最後將海綿中的珍貴精華萃取出來，能完整呈現出檸檬沁心感的香氣以及果皮淡淡的酸澀感，是一款非常適合夏季清新又解膩的香氣。

同樣來自義大利的DOLCE&GABBANA Beauty則是為蔚藍海岸留下全新註解，繼2001年上市的經典淺藍女性淡香水之後，再度推出香氣更持久的淡香精版本，由同一位調香師Olivier Cresp操刀，保留柑橘花香調的基礎之餘，讓層次更加鮮明深邃，透過西西里檸檬、雞蛋花以及琥珀木，讓人彷彿沐浴在地中海海岸、享受藍天白雲的浪漫閒暇。