摩納哥王妃連穿LV了無新意　靠珠寶解圍

▲夏琳王妃（前）頒發F1路易威登摩納哥大獎賽獎杯時穿LV白色連身褲。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃近日行程滿檔，接連參加F1路易威登摩納哥大獎賽頒獎典禮與晚宴，衣著品味備受肯定的夏琳王妃，兩場活動都選穿LV（Louis Vuitton，路易威登）服裝，不過頒獎時所穿的白色連身褲裝，樣式與前幾日穿的紅色LV洋裝極為相似，讓人感覺少了新意。

▲夏琳王妃搭配黎巴嫩珠寶品牌Tabbah波紋造型鑽石頸鍊。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳王妃兩套LV無袖服裝均採前襟交叉設計，且都搭配細版腰帶，唯下半身一件是白色寬褲、另一套為紅色百摺裙，她靠珠寶搭配出不同風格，頒獎給前三名賽車手時，她戴著黎巴嫩珠寶品牌Tabbah波浪造型的鑽石頸鍊，彰顯個性美感。

▲夏琳王妃日前所穿的LV紅色洋裝與頒獎時所穿的連身褲樣式極為相似。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

而F1路易威登摩納哥大獎賽晚宴時，夏琳王妃一改優雅禮服造型，改穿有點帥又有點華麗的Dolce & Gabbana刺繡白襯衫，搭配LV為她量身定制的黑色高腰寬褲，她再戴上英國珠寶品牌GRAFF垂墜式梨形巨鑽耳環，成功扮演最美女主人。

▲夏琳王妃（右）與親王阿爾貝二世出席F1路易威登摩納哥大獎賽晚宴。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

▲夏琳王妃（右）與本屆F1路易威登摩納哥大獎賽冠軍基米安東內利比鄰而坐。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）