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沛納海免費展預約被秒殺　台灣藏家大方借展

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▲▼ Panerai,Blancpain 。（圖／公關照）

▲沛納海經典歷史展覽「The Depths of Time 時光深處」全球巡展正式於台北揭幕。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

繼佛羅倫斯、紐約、邁阿密、上海及東京全球巡展大獲成功後，沛納海（Panerai）睽違10年在台舉辦大型特展，「The Depths of Time 時光深處」全球巡展今（9日）於台北華山 1914 文化創意產業園區西二館正式登場，展出71件沛納海爲義大利海軍製作的軍備儀器、古董錶以及今年新款腕錶，12日至15日開放大眾預約參觀，「小沛迷」反應熱烈，46個參觀場次已被「秒殺」預約額滿。

▲▼ Panerai,Blancpain 。（圖／公關照）

▲台灣收藏家大方出借義大利海軍潛水服與沛納海製作的儀器供展出。

1860年在佛羅倫斯創立的沛納海，以為鐘錶工坊、店鋪和錶匠學院起家，1910年代初期作為義大利皇家海軍供應商，到1993年揭開軍事機密的神祕面紗首度推出民用 Luminor系列腕錶，重要里程碑與專利技術都在此次在台北舉辦的大展中可尋得對照的歷史展品，非單純依循時間順序鋪陳的主題式展覽，讓錶迷更能貼近沛納海世界，更令人驚嘆的是台灣收藏家大方出借29件沛納海早期為義大利軍方設計的各式儀器、時計甚至是潛水服，藏品之豐富足見藏家對品牌的熱愛。

▲▼ Panerai,Blancpain 。（圖／公關照）

▲沛納海每一個展區以品牌重要的歷史里程碑與專利技術為主題。

▲▼ Panerai,Blancpain 。（圖／公關照）

▲沛納海規劃機芯分解裝置供參觀者拍照留念。

BLANCPAIN則宣布將於18日舉辦台北101限時專賣店開幕記者會，特別邀請米其林三星主廚林恬耀（Jimmy Lim）與南韓星級主廚孫鍾元站台，共同宣揚品牌傳達的Art de Vivre 生活藝術概念，屆時將搶先全球首度揭曉全新Villeret Ultraplate系列超薄腕錶與Ladybird Colors系列月相腕錶。

▲▼ Panerai,Blancpain 。（圖／公關照）

▲南韓星級主廚孫鍾元18日將來台為Blancpain站台。（圖／Blancpain提供）

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關鍵字：

Panerai, 沛納海, Blancpain

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