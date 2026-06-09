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成熟的人際關係，不是討好所有人：3個建立界線的方法

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▲▼總怕別人不開心？真正成熟的人懂得設立界線 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲真正舒服的人際互動，是彼此都能坦然表達需求。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明很累了，卻還是答應朋友的請求；明明不想參加聚會，卻擔心拒絕後讓朋友不開心？許多人從小被教育要合群，久而久之卻把別人的需求放在自己前面。事實上，成熟的人際關係從來不是討好所有人，而是在照顧他人的同時，也懂得照顧自己。

不少人在拒絕別人時會感到愧疚，甚至擔心影響關係。心理學認為，這樣的反應往往來自對認同感的需求，希望透過配合來維持關係穩定。然而，一段健康的關係不該建立在單方面的犧牲之上。如果總是壓抑自己的感受去迎合別人，累積下來的委屈與壓力，反而可能讓關係失去平衡。

#先知道自己的底線在哪裡

很多人以為界線是拿來限制別人，但其實界線更像是一種自我認識。當你感到疲憊、煩躁或壓力特別大時，不妨回頭檢視，是否有某些事情已經超出自己能負荷的範圍。例如下班後不想處理工作訊息、假日需要獨處時間，或是不喜歡臨時被安排額外任務。當你越了解自己的需求，就越容易知道哪些事情該答應，哪些事情應該婉拒。

▲▼總怕別人不開心？真正成熟的人懂得設立界線 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

#學會用溫和而明確的方式表達

建立界線不代表態度強硬，也不等於翻臉。比起勉強答應後心生不滿，更好的做法是清楚表達自己的狀況。例如：「我最近比較忙，可能沒辦法幫上忙」、「今天想休息，下次有機會再一起聚會」。許多人害怕拒絕，是因為擔心被討厭。但事實上，真誠且明確的表達，往往比模糊回應更能獲得理解。

#方法三：接受不是每個人都會喜歡你

當開始建立界線時，最困難的一課往往不是開口拒絕，而是接受別人的失望。有些人習慣你的配合，當你改變後，對方可能需要時間適應。但別人的情緒不一定是你的責任。成熟的人際關係並非讓所有人滿意，而是找到彼此都舒服的相處方式。

關鍵字：

標籤:**心理學, 人際關係, 拒絕技巧, 健康界線, 生活平衡

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