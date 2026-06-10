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汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

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▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲汶萊王子馬丁（右）分享女兒4個月大照片，王子妃阿妮莎與女兒穿Hill House母女裝。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與王子妃阿妮莎（Princess Anisha Rosnah）2月8日迎來他們的第一個孩子，將女兒取名為Zarah Mariam Bolkiah，象徵著「璀璨、華麗、明亮」與「花朵」，慶祝女兒滿4個月大，王子妃阿妮莎特別與女兒一起穿粉紅母女裝，她手上還拿著「4 months old」字樣卡片，一家三口拍下全家福，溫馨甜蜜。

熱愛精品的汶萊王子妃阿妮莎，為女兒準備的衣物均為嬰幼兒界以舒適與高質感著稱，此次慶祝女兒滿4個月，母女倆都換上紐約生活風格服飾品牌Hill House粉紅小碎花洋裝，此品牌以Nap Dress午睡洋裝最受歡迎，主打舒適的抓皺鬆緊胸口與浪漫剪裁，兼具居家服的舒適度與時裝的優雅，讓女性隨時都能穿出門，王子妃所穿的洋裝正是明星商品。
▲▼ 汶萊王子 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲汶萊王子馬丁有女萬事足，小公主穿Kissy Kissy包屁衣。（圖／翻攝tmski IG）

小公主Zarah Mariam Bolkiah另一常穿的童裝品牌為1996年創立的美國品牌Kissy Kissy，由於創辦人Roxana Castillo為秘魯裔移民，出於對家鄉的情感與對品質的堅持，童裝採用頂級秘魯Peruvian Pima棉製作，以極致親膚、柔軟與耐洗著稱，在好萊塢名人圈深受歡迎，也擄獲汶萊王子妃阿妮莎的心，為女兒採購Kissy Kissy包屁衣。
 

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關鍵字：

汶萊王子馬丁, 汶萊王子妃Anisha

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