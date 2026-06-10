薄底鞋熱潮再升級！ept推韓系顆粒ALICANTE、經典駕車鞋掀復古機能風

記者鮑璿安／綜合報導

南韓潮流鞋履品牌ept（east pacific trade）近期以全新《Morning Calm》膠囊系列掀起話題，系列靈感取自韓國半島從晨曦、夕陽到紫色夜晚的色彩流動，透過極簡設計與舒適輪廓，描繪出品牌所主張的「COMFORT COMPLETE」韓系日常美學，帶來全新廓形的低筒鞋，有什麼必收亮點？一次整理給你。

▲ ept 「COMFORT COMPLETE」韓系日常美學，帶來全新廓形的低筒鞋 。（圖／品牌提供）





▲ALICANTE低筒輪廓鞋款_OFF WHITE皮革款 建議售價NTD 4,100；ALICANTE低筒輪廓鞋款_BLUE GRADIENT麂皮款 建議售價NTD 4,100 。（圖／品牌提供）

本季最受矚目的焦點之一，莫過於全新低筒輪廓鞋款 ALICANTE，作為ept經典COURT鞋型的進化版本，ALICANTE延續品牌標誌性的流線鞋頭設計，並以近年大勢的薄底輪廓重新詮釋。鞋款採用低筒結構搭配顆粒橡膠鞋底，不僅讓整體視覺更顯輕盈俐落，也能在穿搭上自然拉長腿部比例。其中最吸睛的莫過於SILVER皮革款，金屬感銀色鞋面呼應當前時尚圈盛行的未來感風潮，在簡約輪廓下展現強烈存在感；而OFF WHITE皮革款則以乾淨純粹的奶油白色調呈現，展現百搭且耐看的韓系質感。另一邊的BLUE GRADIENT、BLACK／WHITE等麂皮版本，則透過異材質拼接增添層次，讓復古運動風格更具時裝感。





▲ CHECKMATE DRIVER 設計上將經典Driving Shoes與厚實鞋底結合，融合戶外機能與復古美學，CHECKMATE DRIVER Poggy Brown 建議售價NTD 4,400 。（圖／品牌提供）





▲ept 本季也同步推出多款夏季日常服裝單品，其中「BOX LOGO TEE」以低調卻醒目的品牌 LOGO 圖像設計為亮點 。（圖／品牌提供）

另一雙話題鞋款 CHECKMATE DRIVER 則由ept Japan創意總監Poggy共同打造，設計上將經典Driving Shoes與厚實鞋底結合，融合戶外機能與復古美學。鞋面採用麂皮材質與大地色調配色，最具辨識度的亮點則是撞色登山繩鞋帶，以略帶鬆弛感的綁法取代傳統工整輪廓，為鞋款注入濃厚的街頭個性。除了造型設計之外，舒適度也是ept的核心優勢，品牌全系列鞋款皆搭載四層緩衝科技，以雙層Ortholite泡棉結合Latex與EVA結構打造穩定支撐與避震效果，無論長時間步行、通勤或旅行，都能維持舒適腳感。隨著夏日到來，也提供簡約設計的服飾和帽款等選項，在輕鬆穿搭的節奏之中依然保有個人風格。

同場加映

Vans迎接品牌60週年，攜手日本福岡人氣潮流咖啡品牌NO COFFEE，在台北中山商圈打造期間限定快閃店，將經典黑白棋盤格元素與咖啡文化結合，更直接把男團CORTIS在廣告形象照中的「洗衣房場景」搬進店內，成為近期最具話題性的打卡新地標。





▲同步回歸的CORTIS同款 Authentic系列鞋款，鞋型以Vans誕生於1966年的經典輪廓為基礎 。（圖／品牌提供）

