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艾蜜莉布朗銳利馬甲吸睛　立體結構源自摺紙藝術

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▲▼ Emily Blunt 。（圖／CFP）

▲艾蜜莉布朗出席《揭密日》紐約首映會穿Tamara Ralph立體結構禮服配緞面裙，剛柔並濟。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

由名導史蒂芬史匹伯執導的科幻電影《揭密日》（Disclosure Day）今（10日）在台灣正式上映，女主角艾蜜莉布朗（Emily Blunt）周一出席紐約首映會，身穿一襲俐落線條與耀眼鍍金設計的禮服驚艷全場，為澳洲高訂設計師Tamara Ralph 2026春夏高級訂製系列的第一套秀服，呈現結構感十足的俐落馬甲，並鑲嵌著金色飾板，腰部線條刻意凸顯，搭配微荷葉邊細節，下半身則配上白色緞面裙，剛柔並濟。

▲▼ Emily Blunt 。（圖／CFP）

▲艾蜜莉布朗巧搭MIKIMOTO金珠手環與三股式珍珠手鍊。（圖／CFP）

艾蜜莉布朗所穿的Tamara Ralph立體結構禮服設計靈感源自亞洲，深受紙藝的俐落摺疊技巧，勾勒出看似鋒利但迷人的輪廓，完美詮釋設計師心中「傳統工藝的儀式優雅」，特別是綴滿閃亮水晶的馬甲猶如萬丈光芒，立刻吸引眾人目光。

▲▼ Emily Blunt 。（圖／CFP）

▲艾蜜莉布朗於英國宣傳也佩戴MIKIMOTO珠寶。（圖／CFP）

為呼應服裝色調，艾蜜莉布朗選戴MIKIMOTO金珠耳環與三股式手鍊，巧妙在個性與溫柔之間取得平衡；近日她出席公開活動宣傳新作品，總是MIKIMOTO珠寶不離身，穿戴出時髦韻味，讓人好奇雙方未來是否會有進一步的合作。
 

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關鍵字：

艾蜜莉布朗, MIKIMOTO

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