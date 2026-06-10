營養師推3款便利商店健康點心　孩子放學、運動後都適合

▲優格搭鮮奶補充剛好的營養。圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

不少家長都有這樣的經驗，孩子一喊肚子餓，手邊最方便的選擇就是便利商店，但又擔心買到高糖、高油的零食。營養師孫語霙分享，以全家便利商店為例，其實只要掌握幾個原則，也能找到相對單純、適合孩子補充能量的點心選擇，下次孩子突然喊餓，不妨參考看看。

#公園放電後想補充體力？豆漿燕麥奶是不錯選擇

孩子跑跳一整天後，除了補充水分，也需要適度補充能量。孫語霙推薦桂格豆漿燕麥奶，結合碳水化合物與蛋白質來源，適合作為外出活動後的飲品選擇。營養師表示，成長期孩童需要均衡攝取各類營養素，活動後適度補充能量與蛋白質，有助於日常成長與身體發展。

▲圖／（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#愛吃麵包的孩子怎麼挑？可留意成分是否單純

許多孩子對麵包難以抗拒，但部分加工麵包可能含有較多添加物。孫語霙提到，陽光葡萄土司具有潔淨標章認證，代表產品朝向減少不必要添加物的方向設計，對於重視成分的家長來說，是相對安心的選擇。不過仍建議搭配牛奶、水果等食物一起食用，讓點心營養更加均衡。

#嘴饞又怕影響正餐？優格搭香蕉增加飽足感

如果只是兩餐之間想墊墊胃，孫語霙推薦自然零優格搭配香蕉。優格成分相對單純，主要以鮮奶及乳酸菌製成，再搭配香蕉補充水果來源與膳食纖維，不僅方便取得，也能增加飽足感。營養師指出，小份量點心有助於避免過度飢餓，同時降低影響下一餐食慾的機會。