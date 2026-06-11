最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家





▲最常把壞情緒留給家人的星座Top 3 。（圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人對外總是親切有禮，無論同事、朋友或陌生人都感受到他們的溫暖與體貼，但回到家面對最親近的家人時，卻常因為一句話就不耐煩，甚至把情緒全盤釋放。其實這並非不愛家人，而是因為太過熟悉，反而少了在外維持形象的顧慮。以下3個星座就經常被點名是「對外溫柔、對內暴躁」的代表。

Top 3：處女座

處女座對外向來重視禮貌與分寸，即使遇到不合理的人事物，也習慣壓抑情緒維持理性形象。然而回到家後，他們容易卸下防備，把最真實的一面展現給家人，由於天生追求完美，處女座對家人的生活習慣特別敏感，看到東西亂放、事情沒做好時，往往忍不住碎念。雖然出發點是希望家人變得更好，但過於直接的表達方式，常讓人感受到壓力與不耐煩。

Top 2：巨蟹座

巨蟹座向來給人溫柔體貼的印象，對朋友更是有求必應。然而他們情感細膩又敏感，許多委屈與情緒習慣藏在心裡，不輕易向外人展現。正因為家人是最信任的人，巨蟹座反而容易把累積已久的情緒帶回家。當感到不被理解或忽略時，他們可能突然變得冷淡、愛抱怨，甚至因小事發脾氣。其實他們內心真正想要的，只是家人的關心與陪伴。

Top 1：摩羯座

摩羯座堪稱職場上的模範生，待人客氣、做事穩重，很少讓人看見失控的一面。但長時間承受工作與責任壓力，也讓他們習慣把情緒壓抑起來。回到家後，摩羯座往往將家庭視為最安全的避風港，因此容易放下偽裝。一旦疲憊或壓力過大，說話語氣就會變得冷淡、簡短，甚至顯得不耐煩。雖然他們內心仍非常重視家人，但不擅長表達情感的個性，常讓關心變成誤會。