賈靜雯想打包LV手鍊求公平　王淨露肚裝配腰鍊吸睛

▲賈靜雯出席LV高級珠寶暨腕錶期間限定店開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）高級珠寶暨腕錶期間限定店今（10日）於台北Bellavita寶麗廣塲揭幕，邀請賈靜雯、王淨與施柏宇擔任嘉賓。兩手都戴著Color Blossom手鍊的賈靜雯，透露每一款都想帶回家，笑著說：「我女兒多嘛！要公平，我有什麼她們也會有，不是奢侈，而是我工作的動力。」

▲LV大使王淨穿露肚裝並將Color Blossom長項鍊當腰鍊。（圖／記者林敬旻攝）



▲施柏宇逛了一圈期間限定店相中LV鑽石。（圖／記者林敬旻攝）

擔任LV品牌大使的王淨，則穿著露肚丹寧裝亮相，她巧妙將Color Blossom長項鍊當腰鍊佩戴，不過她語帶惋惜表示因前幾日身體微恙，因此沒有練腹肌，「不然（腹部）線條會更漂亮」；施柏宇逛了一圈LV高級珠寶暨腕錶期間限定店，最想收藏LV鑽石，「因為最近股票賺錢，但幾位數不能說」。



本次LV限時概念店以典藏博物館為靈感，外觀採用充滿韻律感的圓弧流線型設計，內部則以優雅的莫蘭迪色調為基底，交織著黃金、玫瑰金與白金色的Monogram瑩潤花影，在挑高穹頂的光影流轉下，營造出靜謐而高雅的奢華氛圍。店內呈獻展現幾何美學的Le Damier de Louis Vuitton、極具當代感的LV Diamonds、經典Empreinte、個性鮮明的Tumbler，以及致敬品牌傳承的Les Gastons Vuitton等系列。

▲LV高級珠寶暨腕錶期間限定店於台北Bellavita寶麗廣塲揭幕。（圖／LV提供，以下同）





▲LV高級珠寶暨腕錶期間限定店獨家Color Blossom玫瑰金吊墜，密鑲鑽石與紅玉髓199,000元。





▲LV高級珠寶暨腕錶期間限定店獨家Color Blossom玫瑰金長頸鍊鑲紅玉髓及鑽石1,220,000元。





▲LV高級珠寶暨腕錶期間限定店獨家Idylle Blossom白K金鑽戒，570,000元。

全場焦點是搶先上市的Color Blossom七夕限定款紅玉髓密鑲鑽石吊墜與新錶。此外，亦同步展出多款全台獨家之作，包含結合白色珍珠母貝或孔雀石的密鑲鑽石吊墜、奢華的雙面紅玉髓與鑽石長項鍊；而Idylle Blossom系列則呈獻手工拋光的層疊花瓣戒指、耳環與吊墜，展現立體張力；更有承襲頂級工坊工藝、飾以鏤空Monogram花卉的Tumbler系列鑽石耳環。LV台灣官方LINE帳號同步推出虛擬試戴線上功能，並在完成問卷綁定後，即可預約體驗高級珠寶暨腕錶期間限定店鑑賞服務。





▲LV Color Blossom天河石面盤黃K金錶，401,000元。

Dior以標誌性Cannage籐格紋路為主視覺的My Dior珠寶系列，近期也增添新作，首次結合了漸層彩漆工藝，細膩的漆面處理營造出宛如高級訂製服般絲緞柔滑的視覺效果，同時讓底層的金質光澤若隱若現，共有玫瑰金戒指與手環可供選擇；同步推出18K黃金、玫瑰金與18K白金的單墜項鍊、集合三種材質墜飾且皆可拆解單獨佩戴的項鍊，以及一款白金耳扣，可自由穿搭展現獨有魅力。





▲Dior推出My Dior 18K金紅色彩漆手環475,000元與彩漆戒指169,000元。（圖／Dior提供，以下同）





▲模特兒佩戴My Dior 18K金、18K白金與玫瑰金鑽石項鍊，420,000元。





▲My Dior玫瑰金項鍊，120,000元。