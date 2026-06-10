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足球熱潮！adidas聯名Willy Chavarria玫瑰球衣、未來感跑鞋像藝術品

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記者鮑璿安 ／綜合報導

隨著2026 FIFA世界盃即將登場，adidas Originals再度攜手美國設計師Willy Chavarria推出全新「Comienza Con El Sueño」系列，將足球文化、墨西哥身份認同與高級時裝語彙融合，打造一系列兼具運動精神與街頭態度的設計單品！

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲ adidas Originals 與 Willy Chavarria 攜手打造的墨西哥國家隊（Selección Nacional de México）世界盃官方授權周邊服飾系列。（圖／品牌提供）

系列最大亮點莫過於墨西哥國家隊官方授權足球衣。設計上跳脫傳統運動服框架，以深綠色為基底，融入大面積玫瑰花卉暗紋，象徵墨西哥文化中的熱情與生命力。白色翻領、袖口的紅色幾何飾邊，以及胸前復古字體「Chavarria」字樣，共同營造出濃厚的復古足球美學。

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals Willy Chavarria Mega Low_NTD6,800 。（圖／品牌提供）

▲▼adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲Megaride Copa 則以足球文化為靈感，並於鞋舌飾以 Willy Chavarria 品牌標誌，NTD6,800 。（圖／品牌提供）

鞋履部分同樣展現強烈設計語言，此次推出的Mega Low以adidas經典Megaride科技為基礎重新演繹，最吸睛的莫過於側面宛如骨架般的鏤空結構。流線輪廓搭配立體中底設計，營造出彷彿來自未來世界的視覺效果，黑白配色更凸顯雕塑感輪廓。整個系列圍繞「夢想始於足下」概念展開，Willy Chavarria將足球視為文化載體，不只描繪球場上的競技精神，更關注孕育夢想的街道、社區與成長背景。

同時，天王 G-DRAGON 權志龍 把個人品牌 PEACEMINUSONE 帶進足球領域，聯手 Nike 與韓國足球協會打造「Tigers of Asia」三方系列，將韓國隊代表性的紅色視覺，和 PEACEMINUSONE 標誌性的雛菊語言結合，讓本來很熱血、很運動的足球元素，多出一層屬於權志龍的藝術感。鞋款部分則更有看頭，全新 PEACEMINUSONE x Nike CryoShot 由 GD 親自操刀，以 2010 年經典足球鞋 CTR360 Maestri II 為靈感，把近年很紅的足球街頭風重新做了一次更時髦的轉譯。最吸睛的地方在鞋底，原本足球鞋的鞋釘被完整封進透明結構裡，像是把一雙經典戰靴瞬間冰封，視覺上很有收藏品感。

關鍵字：

足球, 墨西哥, adidasOriginals, WillyChavarria, MegaLow

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