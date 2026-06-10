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蕭邦3960萬橡樹項鍊生意盎然　橡果輕搖好靈動

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▲▼Chopard,Damiani 。（圖／公關照）

▲蕭邦此次珠寶展最高價的橡樹項鍊，39,600,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶暨珠寶名家蕭邦（Chopard）即日起至6月27日，於全台蕭邦精品店舉辦高級珠寶與腕錶巡迴展。最受矚目的作品是以橡樹為靈感的項鍊，傳遞自然森林的詩意同時也是生命延續的象徵，並呼應品牌對可持續發展與企業社會責任的理念，蕭邦選用玫瑰金與鈦金屬交織的結構，兼顧堅實與輕盈感，完美呈現鑲嵌沙弗萊石的鈦金屬葉片、黃色水滴型寶石組成的花朵，並垂掛著會輕輕晃動的鈦金屬橡果，生意盎然的作品由4位珠寶大師歷經半年協力完成，定價3960萬元，是此次珠寶展最高價之作。

▲▼Chopard,Damiani 。（圖／公關照）

▲蕭邦鑲嵌粉紅鑽、黑鑽與祖母綠的豹手環，26,390,000元。

動物是蕭邦另一重要設計主題，同場展出鑲滿粉紅鑽的豹型手環、全球限量8只的Happy Sport滑動熊貓珠寶錶以及大象珠寶錶，充滿童心的設計讓人愛不釋手。而在國際影展紅毯上常見女星佩戴的Red Carpet系列高級珠寶，品牌引進獨一無二的白鑽、祖母綠、紅寶石、藍寶石與坦桑石珠寶，各款項鍊或耳環風格華美，偏愛俐落風格的藏家則有頂級紅寶石、藍寶石戒指可供選擇，重量級的珍稀寶石價值突破千萬元。

▲▼Chopard,Damiani 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Sport動物系列熊貓珠寶錶，13,413,000元。

▲▼Chopard,Damiani 。（圖／公關照）

▲蕭邦以5.61克拉枕型切割祖母綠為主石的Red Carpet項鍊，18,580,000元。

▲▼Chopard,Damiani 。（圖／公關照）

▲蕭邦Red Carpet系列4.26克拉枕型切割紅寶石配鑽石戒指，20,690,000元。

義大利珠寶品牌DAMIANI也擅長運用彩色寶石展現熱情魅力，旗下Ode all’Italia頌讚義大利高級珠寶系列，以星光藍寶石、碧璽、蛋白石等寶石的天然光彩演繹義大利之美，款式包括描繪地中海粼粼波光與海岸暖色調的「Lights of the Sea海之光暈」到凝聚山巒、湖泊與火山地景靈魂的「Landscapes of the Soul心靈風景」，以及向羅馬、佛羅倫斯與威尼斯建築美學致敬的「Dwellings of Time時光之居」。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Ode all’Italia-Landscapes of the Soul系列Quel Ramo Incantato 18K白金星光藍寶石、亞歷山大變色石與鑽石手環，14,960,000元。（圖／DAMIANI提供，以下同）

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲DAMIANI Ode all’Italia-Dwellings of Time系列Magnifica 18K白金蛋白石、碧璽、藍寶石與鑽石耳環，3,160,000元。

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關鍵字：

蕭邦, Chopard, DAMIANI

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