田曦薇造型突破辣秀螞蟻腰拎Gucci花卉包！Monte Carlo夏日夢幻形象公開

記者鮑璿安／綜合報導

Gucci全新夏日形象廣告《Gucci Monte Carlo》正式揭開序幕，品牌將鏡頭帶往充滿傳奇色彩的摩納哥，以流動光影、泳池水岸與即將啟程的旅行氛圍為主軸，描繪一場介於現實與夢想之間的夏日篇章。此次廣告更邀請到演出古裝劇《逐玉》爆紅的大陸女星田曦薇上陣，與過往截然不同的造型讓人耳目一新，也與Amelia Gray、Anok Yai等多位新世代面孔共同演繹Gucci獨有的度假美學。





▲此次廣告更邀請到演出古裝劇《逐玉》爆紅的大陸女星田曦薇上陣，與過往截然不同的造型讓人耳目一新 。（圖／品牌提供）

田曦薇的造型尤其吸睛，她一改過去標誌性的齊瀏海造型，以帶有氣場的煙燻妝容出鏡，一身全黑造型演繹輕鬆卻不失精緻的夏日風格。短版運動內衣搭配貼腿褲裝與寬鬆外套，透過俐落剪裁勾勒出纖細腰線與修長比例，展現介於運動與時裝之間的現代女性氣質。最搶眼的焦點則是肩上的白色Gucci Flora印花水桶包款，包身綻放繽紛花卉圖騰，為極簡黑色造型注入浪漫色彩，也呼應本季Gucci重點回歸的Flora經典元素。

事實上，Flora圖騰自1966年誕生以來便是Gucci最具代表性的設計語言之一，今年更迎來60周年。這款由藝術家Vittorio Accornero為摩納哥王妃Grace設計的花卉圖騰，以37種色彩交織出繁盛花園景象，不僅與摩納哥有著深厚淵源，也成為本次《Gucci Monte Carlo》系列的重要視覺符碼。

除了Flora元素外，Gucci Jackie、Venice、Gossip等包款也成為此次形象廣告的主角，而GG Monogram旅行袋與托特包則象徵自由啟程的旅行精神。品牌透過一系列輕盈剪裁、夏日輪廓與標誌性配件，勾勒出一種不被目的地限制的生活態度，享受關於未知的期待與浪漫。

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PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告，直接把「城市沙灘」拍成一種極有辨識度的高級時裝場景。這回由 Bella Hadid、Damson Idris、Louis Partridge 與劉雯共同演繹，在沙地、高樓與留白畫面之間，構築出介於現實與海市蜃樓之間的視覺張力。包款延續 PRADA 擅長的結構感線條，正面以翻蓋、扣帶與皮革吊牌堆疊出帶點復古公事包輪廓的精緻感，卻又因為霧白色調與柔和皮質，少了距離感，多了夏日特有的輕盈。





▲由 Bella Hadid、劉雯、Louis Partridge 共同演繹PRADA 最新 Days of Summer 2026 夏日系列形象廣告 。（圖／品牌提供）