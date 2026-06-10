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快來偷走Rosé的心！YSL愛心護手霜太美了　10日官網先搶不怕缺貨

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美的事物總能在不經意間療癒人心，無論是一抹溫柔色彩、一縷迷人香氣，或是一件精緻小物，都能為日常注入愉悅感，當視覺、嗅覺與觸感被美好包圍，心情也會跟著變得柔軟明亮，讓平凡生活多了幾分儀式感與幸福感。近期就有多款顏值極高的美妝小物，值得立刻入手。

＃YSL 獵心精華護手霜，50ml、售價2000元

▲YSL,3CE,NARS,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

▲YSL,3CE,NARS,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

只要推出新品就是「放火燎原」的YSL在10日發表全新獵心精華護手霜，以超可愛的白色曲線愛心搭配金色LOGO，設計出極具質感的護手霜包裝，輕盈精華質地蘊含2%菸鹼醯胺能迅速舒緩乾燥，更是散發迷人親膚香氣，透過無花果葉揉和橙花、岩蘭草，展現出細緻清新的偽體香。新品10日於YSL官網、LINE GIFT首賣，15日全台專櫃上市。

＃3CE 時尚拼貼九色眼影

▲YSL,3CE,NARS,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

▲YSL,3CE,NARS,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

▲YSL,3CE,NARS,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

潮流韓系彩妝3CE的時尚拼貼九色眼影自2017年推出之後，至今累積熱賣2000萬盤，2026年將全系列重新升級，不只是換上質感的外殼包裝，也以低飽和的同色調重新調配每一盒的色選，同時加強粉質細膩度以及顯色度，更是集結霧面、珠光還有全新的眼影膏質地，不管是新手還是專家，都可以輕鬆完成大師級眼妝。

＃NARS 裸光幻彩蜜粉餅－星河紫，10g、售價$1650元

▲YSL,3CE,NARS,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

▲YSL,3CE,NARS,彩妝,美妝,。（圖／品牌提供）

NARS裸光幻彩蜜粉餅推出之後好評不斷，既有大白餅的控油效果、更能祛黃提亮，今夏再度發表限定新色將星河紫、月光色揉合，冷暖色肌膚都可以使用，一刷立刻修飾臉部蠟黃，同時還能增加好氣色，內含LRC聚光保濕複合物、3重保養成分，乾性肌膚也不用擔心卡粉斑駁。

關鍵字：

YSL, 3CE, NARS, 彩妝, 美妝

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