剛交往先不要做的3件事　戀愛的美好在於慢慢推進、絕對不能心急

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

剛交往的階段，最容易因為新鮮感而忽略彼此仍在認識中，這時候不需要急著把關係推到很深，也不用立刻要求對方完全懂自己，真正重要的是在相處中慢慢觀察界線、溝通方式與生活節奏，讓感情在舒服的速度裡穩定發展。

1.不要太快交出全部生活重心



剛在一起時，很容易想把所有時間都留給對方，訊息秒回、行程配合、朋友聚會也開始減少，但太快把生活重心移到戀愛上，反而容易讓關係失衡，建議還是保留自己的工作、朋友、興趣與獨處時間，讓對方感受到你重視感情，但不是失去自己。

2.先觀察對方處理情緒的方式



熱戀期看到的通常是對方比較好的一面，但真正能不能長久，往往要看他遇到不順、壓力或意見不同時怎麼反應，如果對方一不開心就冷暴力、情緒勒索、用消失逼你低頭，就要特別留意，因為相處不是不能有摩擦，而是要看彼此有沒有能力好好溝通。

3.不要急著公開所有隱私與脆弱



剛交往時想拉近距離很正常，但不代表一開始就要把過去感情、家庭問題、財務狀況、所有創傷都全盤托出，信任需要時間累積，太快分享太深的內容，可能讓自己處在不安全的位置，也可能讓對方一時承接不了，建議可以循序漸進，先從日常習慣、價值觀與相處期待開始了解。