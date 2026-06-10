遇到命定好物就想囤貨？3招戒斷「怕失去」的不安全感

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

有些囤物行為不是因為亂買，而是因為真的太喜歡某樣東西，覺得它好用、順手、適合自己，於是開始擔心停產、改版、買不到，最後變成「現在不多買幾個，以後一定會後悔」的焦慮，想改善這類囤貨習慣，重點不是否定自己的喜歡，而是把「怕失去」變成有規則的保存，讓喜歡不再變成壓力。

1.設定「喜歡也只能備一個」的安全數量



很多人一遇到命定好物，就會想一次買3個、5個甚至更多，建議先把規則訂得很清楚，真正好用的東西可以有備品，但最多只留一個未開封，因為一個備品已經足夠應付短期缺貨，也能降低完全買不到的恐慌，當自己想買第2個、第3個時，就提醒自己不是不能喜歡，而是現在的數量已經能讓生活安心，不需要用過度囤貨證明它很重要。

2.建立「替代品清單」，不要把安全感綁在唯一選擇上



之所以會想大量囤貨，常常是因為心裡覺得這個東西無可取代，建議平常就替愛用品找兩個相似選項，例如：同功能、同質地、同價位或同品牌其他系列，先把替代品記在手機備忘錄裡，不一定要立刻購買，只要知道未來還有別的選擇，大腦就不會一直陷在「失去它就完了」的焦慮裡，當選擇感變多，囤貨衝動也會慢慢下降。

3.用「真正快用完再回購」取代預防性搶購



很多人囤愛用品時，並不是因為快沒了，而是因為突然想到以後可能沒有，這種預防性搶購最容易讓家裡越堆越多，建議改成只在剩下三分之一時才允許回購，並且回購前先確認家裡沒有未拆封庫存，這樣既不會讓自己陷入斷貨焦慮，也能避免同一款東西放到過期、變質或用膩，讓喜歡維持在剛剛好的狀態，而不是變成佔滿空間的負擔。