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不滑不行！3個方法戒掉「手機成癮」　用小事填補空白時間

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

現代人滑手機很多時候不是因為真的想看什麼，而是一停下來就覺得無聊、焦慮、不知道手要放哪裡，於是下意識打開社群、短影音或訊息頁面，想戒掉用手機的習慣，重點不是硬逼自己完全不用，而是替「空白時間」安排新的出口，讓大腦慢慢習慣不靠螢幕也能安定下來。

▲。（圖／IG）

1.不要一無聊就碰手機

很多人不是手機成癮，而是已經把拿起手機變成反射動作，建議先觀察自己最常滑手機的時刻，例如：等電梯、搭車、睡前、吃飯後，接著只針對其中一個時段練習不滑，像是等電梯時改成看四周、搭車前三站不碰手機、睡前把手機放到離床遠一點的位置，這樣不會一下子壓力太大，也能慢慢把「空白就要滑」的自動反應拆掉。

2.準備「替代小動作」讓自己有別的事情做

戒手機最難的地方，是空下來時不知道要做什麼，建議準備幾個低門檻替代動作，例如：隨身帶一本薄書、在包包放護手霜、用筆記本寫下今天三件小事、泡一杯水慢慢喝、整理桌面一小角等等，重點不是要做多有意義的事，而是讓身體知道，不滑手機也可以有事情承接空白，當手不再只能依賴螢幕，滑手機的衝動也會自然變弱。

3.把手機變得「不好滑」降低它的吸引力

很多習慣不是靠意志力戒掉，而是靠環境設計改變，建議把最容易上癮的App移出首頁、關掉非必要通知、短影音平台設定使用時間限制，甚至把手機螢幕改成灰階模式，讓它看起來沒有那麼刺激，當每次打開手機都少一點誘惑，大腦就不會一直被新訊息和影片牽著走，久了會重新找回專注，也會更能承受生活裡短暫的安靜。

關鍵字：

手機, 心靈

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