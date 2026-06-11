fb ig video search mobile ETtoday

黑莓果醬罐宛如藝術品　銀雕蓋配穆拉諾玻璃成餐桌最美風景

>

▲▼ 銀器 。（圖／公關照）

▲Buccellati美學延伸至餐桌，推出餐桌銀器與莓果醬罐等。（圖／Buccellati提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌Buccellati經典金工與標誌性雕刻工藝，在珠寶圈備受追捧，品牌將珠寶之美延伸至餐桌，品牌透過精湛的銀雕工藝，將羽毛、動物毛流、貝殼與花葉等自然元素轉化為栩栩如生的藝術創作，體現兼具寫實與詩意的設計逾Jam Jars、Rouche與Tahiti等餐桌系列體現。

▲▼ 銀器 。（圖／公關照）

▲Buccellati Murano系列黑莓果醬罐（左）。

當中融合穆拉諾（Murano）玻璃、黃金與銀器工藝的黑莓果醬罐最受矚目，Buccellati以色彩繽紛的玻璃罐身搭配精緻的手作銀雕，兩種材質相得益彰，盡顯和諧之美。品牌同步推出銀質海豚與Arca貝殼碗、銀質大骨螺，都能為餐桌或居家空間增添夏日海洋氣息。

▲▼ 銀器 。（圖／公關照）

▲Buccellati Marina系列銀質海豚與Arca貝殼碗。

▲▼ 銀器 。（圖／公關照）

▲Buccellati Marina系列銀質大骨螺。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的銀雕作品同樣赫赫有名，近期創作的玫瑰、鬱金香與木蘭花造型的純銀擺飾盤，靈感源自Tiffany Archives典藏庫的植物主題作品，並以由1851年訂立美國標準的純銀鑄造，立體型態的銀盤優雅大氣。

▲▼ 銀器 。（圖／公關照）

▲Tiffany純銀玫瑰擺飾盤（由上至下），木蘭花擺飾盤，鬱金香擺飾盤。（圖／翻攝Tiffany官網）

►布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味

►沛納海免費展預約被秒殺　台灣藏家大方借展

關鍵字：

Buccellati, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

艾蜜莉布朗銳利馬甲吸睛　立體結構源自摺紙藝術

艾蜜莉布朗銳利馬甲吸睛　立體結構源自摺紙藝術

汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主

沛納海免費展預約被秒殺　台灣藏家大方借展

沛納海免費展預約被秒殺　台灣藏家大方借展

TAG Heuer攜手LV工坊造超跑機芯　活塞翻轉秀小時 摩納哥王妃連穿LV了無新意　靠珠寶解圍 TAG Heuer攜手LV工坊造超跑機芯　活塞翻轉秀小時 法網男女冠軍錶璀璨奪目　「天才少女」閃耀勞力士巧克力錶 布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味 Seventeen成員JOSHUA秀名錶品味　戴積家先學組錶殼 摩納哥王妃穿小眾牌美極了　全球唯一連身褲擄芳心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面