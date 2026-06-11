黑莓果醬罐宛如藝術品　銀雕蓋配穆拉諾玻璃成餐桌最美風景

▲Buccellati美學延伸至餐桌，推出餐桌銀器與莓果醬罐等。（圖／Buccellati提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

義大利珠寶品牌Buccellati經典金工與標誌性雕刻工藝，在珠寶圈備受追捧，品牌將珠寶之美延伸至餐桌，品牌透過精湛的銀雕工藝，將羽毛、動物毛流、貝殼與花葉等自然元素轉化為栩栩如生的藝術創作，體現兼具寫實與詩意的設計逾Jam Jars、Rouche與Tahiti等餐桌系列體現。





▲Buccellati Murano系列黑莓果醬罐（左）。

當中融合穆拉諾（Murano）玻璃、黃金與銀器工藝的黑莓果醬罐最受矚目，Buccellati以色彩繽紛的玻璃罐身搭配精緻的手作銀雕，兩種材質相得益彰，盡顯和諧之美。品牌同步推出銀質海豚與Arca貝殼碗、銀質大骨螺，都能為餐桌或居家空間增添夏日海洋氣息。





▲Buccellati Marina系列銀質海豚與Arca貝殼碗。





▲Buccellati Marina系列銀質大骨螺。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.的銀雕作品同樣赫赫有名，近期創作的玫瑰、鬱金香與木蘭花造型的純銀擺飾盤，靈感源自Tiffany Archives典藏庫的植物主題作品，並以由1851年訂立美國標準的純銀鑄造，立體型態的銀盤優雅大氣。





▲Tiffany純銀玫瑰擺飾盤（由上至下），木蘭花擺飾盤，鬱金香擺飾盤。（圖／翻攝Tiffany官網）