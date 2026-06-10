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眉眼彩妝加持好精神　奶油級膏體、黃金防手震妝容零失誤

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記者李薇／台北報導　圖／benefitcosmeticskorea IG、品牌提供

近年白開水般的淡雅妝容成為主要流行，以同色調的眼影與頰彩，呈現出清新溫柔的氛圍，其眉毛跟眼線也以自然毛流或是打造精氣神為重點，加強整體妝容的完整性，像是benefit、loveliner也都在最近推出眉眼彩妝單品，只要多一點點，就可以讓整體妝面更為精緻。

＃benefit 亮晶晶眉膠，5ml、售價1160元

▲benefit,loveliner,Love Liner,Visée,眼線,彩妝,眉彩。（圖／品牌提供）

有別於市面上霧感的眉彩單品，眉毛彩妝專家benefit全新推出具有色彩的亮晶晶眉膠，淺中深三個顏色內含珍珠光澤因子，不僅可以幫助打造淡雅光澤的毛流感，更是可以達到定型效果，讓眉毛看起來更深邃，整體五官更顯俐落精神，同時添加維他命原B5，還可以修護毛髮增添營養。

＃Love Liner 隨心所慾超防水超激細眼線液筆，售價580元

▲benefit,loveliner,Love Liner,Visée,眼線,彩妝,眉彩。（圖／品牌提供）

資深美妝粉絲用過就回不去的眼線液，Love Liner針對時下自然感的眼妝需求，推出全新超激細款式，以0.01mm的筆尖設計可以精準描繪細緻眼妝，一筆就能流暢出水，穩定又不會露液，即使描繪內眼線與睫毛根部，也絲毫不用重複塗抹，超強的防水抗汗零平替，即使筆尖細緻手柄依舊經過精準設計，可以加強手持穩定度，避免手震畫出歪扭曲線，新手友善。

＃Visée 持色柔滑眼線膠筆，0.07g、售價280元

▲benefit,loveliner,Love Liner,Visée,眼線,彩妝,眉彩。（圖／品牌提供）

日系彩妝Visée在6月全新上市持色柔滑眼線膠筆，實驗室精心調配硬質蠟以及潤澤油的黃金比例，讓眼膠筆在固態狀況下也有奶油般的絲滑觸感，輕輕一筆就能擁有精緻發色，總共6款自然柔霧色選，可以打造出柔和眼妝效果，其中兩支淺色特別推薦用來描繪臥蠶陰影，雙眼再放大一倍。

關鍵字：

benefit, loveliner, Love Liner, Visée, 眼線, 彩妝, 眉彩

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