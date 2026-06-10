職業倦怠還是真的該離職？出現3徵兆別硬忍　第一點很多人都誤會





▲若最近頻繁萌生辭職念頭，不妨先從以下3個面向檢視自己的狀態 。（圖／翻攝自IG tvn）



記者鮑璿安 ／綜合報導

上班族幾乎都曾冒出「好想離職」的念頭，但真正讓人痛苦的，往往不是工作本身，而是分不清自己究竟只是累了，還是真的走到了該離開的時刻。當壓力長期累積，職業倦怠容易被誤認為離職衝動，反而做出讓自己後悔的決定。若最近頻繁萌生辭職念頭，不妨先從以下3個面向檢視自己的狀態。

休假後仍提不起勁

如果只是短期疲勞，透過休假、旅行或好好睡幾天，通常能讓情緒回穩、重新找回工作動力。但若即使放假結束，仍然對工作感到厭煩、空虛，甚至一想到上班就焦慮抗拒，代表問題可能不只是疲憊，而是工作內容、企業文化或職涯方向已經與你的需求產生落差。

討厭的是工作，還是整個環境

許多人以為自己討厭現在的工作，但其實真正無法忍受的是主管、同事關係或過度消耗的工作文化。如果想像自己換到另一家公司做同樣的職務，依然願意投入並感到有興趣，那麼問題可能出在環境，而非職業本身。反之，若連相關產業與工作內容都失去熱情，或許就是重新規劃職涯的時候。

看不到未來成長空間

職業倦怠通常是對當下感到疲憊，但內心仍對未來抱有期待；真正該離職的人，則往往已經看不到任何發展可能。當工作長期缺乏成就感、學習機會停滯，甚至無法幫助自己接近人生目標時，留下來可能只是消耗時間與熱情。這時候，轉換跑道不一定是逃避，反而可能是對自己負責的選擇。