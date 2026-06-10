fb ig video search mobile ETtoday

職業倦怠還是真的該離職？出現3徵兆別硬忍　第一點很多人都誤會

>

▲▼ 職場 。（圖／翻攝自IG tvn）

▲若最近頻繁萌生辭職念頭，不妨先從以下3個面向檢視自己的狀態 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安 ／綜合報導

上班族幾乎都曾冒出「好想離職」的念頭，但真正讓人痛苦的，往往不是工作本身，而是分不清自己究竟只是累了，還是真的走到了該離開的時刻。當壓力長期累積，職業倦怠容易被誤認為離職衝動，反而做出讓自己後悔的決定。若最近頻繁萌生辭職念頭，不妨先從以下3個面向檢視自己的狀態。

休假後仍提不起勁

如果只是短期疲勞，透過休假、旅行或好好睡幾天，通常能讓情緒回穩、重新找回工作動力。但若即使放假結束，仍然對工作感到厭煩、空虛，甚至一想到上班就焦慮抗拒，代表問題可能不只是疲憊，而是工作內容、企業文化或職涯方向已經與你的需求產生落差。

討厭的是工作，還是整個環境

許多人以為自己討厭現在的工作，但其實真正無法忍受的是主管、同事關係或過度消耗的工作文化。如果想像自己換到另一家公司做同樣的職務，依然願意投入並感到有興趣，那麼問題可能出在環境，而非職業本身。反之，若連相關產業與工作內容都失去熱情，或許就是重新規劃職涯的時候。

看不到未來成長空間

職業倦怠通常是對當下感到疲憊，但內心仍對未來抱有期待；真正該離職的人，則往往已經看不到任何發展可能。當工作長期缺乏成就感、學習機會停滯，甚至無法幫助自己接近人生目標時，留下來可能只是消耗時間與熱情。這時候，轉換跑道不一定是逃避，反而可能是對自己負責的選擇。

關鍵字：

職業倦怠, 離職念頭, 職場壓力, 工作環境, 職涯規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

私密處反覆不舒服？問題可能不是不夠乾淨，而是這5個習慣

私密處反覆不舒服？問題可能不是不夠乾淨，而是這5個習慣

明明換了清爽保養，膚況卻更差？夏季保養3大地雷一次看

明明換了清爽保養，膚況卻更差？夏季保養3大地雷一次看

職業倦怠還是真的該離職？出現3徵兆別硬忍　第一點很多人都誤會

職業倦怠還是真的該離職？出現3徵兆別硬忍　第一點很多人都誤會

剛交往先不要做的3件事　戀愛的美好在於慢慢推進、絕對不能心急 星巴克買一送一回來啦！6／11限定一天好友分享喝起來 布萊德彼特與女友戴對錶放閃　逾500萬江詩丹頓秀好品味 汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主 賈靜雯想打包LV手鍊求公平　王淨露肚裝配腰鍊吸睛 會說真話的朋友很難得！「遇到3種人」別放手　關鍵時刻最能拉你一把 最容易存到第一桶金的星座TOP5　第一名竟不是金牛座！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面