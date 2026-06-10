明明換了清爽保養，膚況卻更差？夏季保養3大地雷一次看

▲保養程序不一定越複雜越好，穩定膚況才是關鍵。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

進入夏季後，不少人會跟著調整保養程序，換上更清爽的產品、加強控油，甚至增加美白、毛孔管理等功能型保養，希望讓肌膚順利度過高溫季節。但明明保養做得更完整，膚況卻反而開始出現泛紅、乾燥、暗沉或反覆長出小顆粒。問題不一定出在保養不夠，而是可能忽略了以下幾個常見原因。

#冷氣房待太久，肌膚其實一直在流失水分

夏天最容易忽略的保養敵人，往往不是太陽，而是冷氣。從戶外高溫走進冷氣房，再從冷氣房回到戶外，肌膚反覆面對溫度與濕度的劇烈變化。許多人以為臉部出油代表保濕足夠，但實際上，肌膚可能正處於外油內乾的狀態。當缺水情況持續累積，暗沉、粗糙與敏感問題也容易接連出現。

#一味追求控油，反而打亂肌膚平衡

夏天最常見的保養目標就是控油，但其實皮脂其實是肌膚天然保護機制的一部分，當過度清潔、頻繁去角質，或長期使用強調去油力的產品時，反而可能讓肌膚失去原本的平衡。有些人發現越控油越容易出油，原因就在於肌膚可能正在透過分泌更多油脂來補償失去的保護力。比起一味追求清爽感，更重要的是維持穩定的油水平衡。

#保養程序越複雜，不代表效果越好

近年來美白、抗老、修護、煥膚與毛孔管理等功能型保養受到許多人青睞，不少人也習慣一次疊擦多種產品，希望達到更全面的保養效果。有時候，過多的活性成分同時使用，反而可能增加肌膚負擔，讓原本穩定的膚況變得敏感。與其不斷替保養程序做加法，夏季保養更重要的關鍵，或許是適度精簡，讓肌膚回到穩定狀態。