以為很健康其實熱量爆表！營養師揭「5種豆腐」熱量差很大

▲豆腐看似健康但營養價值差很大。（圖／AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

豆腐一直被視為健康食材，但你知道嗎？同樣叫做豆腐，熱量與營養價值其實可能差很大。營養師孫語霙分享，從嫩豆腐、板豆腐到百頁豆腐，其實大不同，有些適合減脂期間食用，像是百頁豆腐則要特別留意熱量攝取。

嫩豆腐：熱量相對較低，適合增加飽足感

嫩豆腐含有較高水分，因此熱量相對較低，口感也較為柔嫩滑順。營養師表示，若正在控制體重或減脂期間，將嫩豆腐加入火鍋或日常料理中，不僅能增加飽足感，也有助於減少高熱量食材攝取。

板豆腐：補充鈣質的好選擇

板豆腐又稱傳統豆腐，製作過程中會加入石膏凝固，因此鈣質含量相對豐富。孫語霙指出，一塊田字型板豆腐約可提供140毫克鈣質，即使冷凍後變成凍豆腐，鈣質含量並不會因此流失，對於想補充鈣質的人來說，是日常餐桌上不錯的選擇。

五香豆乾：蛋白質與鈣質密度更高

豆乾是將豆腐進一步加壓、脫水製成，由於水分減少，相對也濃縮了大豆中的營養成分。營養師形容它是「蛋白質、鈣質王者」，特別適合健身族群、素食者，或平時飲食中較缺乏鈣質的人適量攝取。

百頁豆腐：熱量比想像中高

不少人以為百頁豆腐屬於低熱量食物，但其實它的製程與一般豆腐並不相同。百頁豆腐主要由水、大豆蛋白、澱粉與大豆油等原料製成，屬於加工食品。營養師提醒，一條百頁豆腐熱量約360大卡，熱量來源中有相當比例來自油脂，若正在控制體重或減脂期間，建議適量攝取。

臭豆腐：料理方式決定健康程度

臭豆腐因經過發酵程序而具有特殊氣味，也因此含有發酵過程產生的微生物。孫語霙表示，如果選擇清蒸、燉煮或加入火鍋食用，整體負擔相對較低；但若是夜市常見的油炸臭豆腐，再搭配大量醬料、辣油等調味，熱量與鈉含量則可能明顯增加。