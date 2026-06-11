還沒發生就先焦慮？3個練習停止過度擔憂，把力氣留給重要的事

▲過度焦慮的人，往往習慣把注意力放在未來。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

記者曾怡嘉／台北報導

主管想找你聊聊，還沒進會議室就開始胡思亂想；男友訊息隔了幾個小時沒回，腦中已經演完一整齣劇；很多時候，真正消耗我們的不是現實，而是那些還沒發生的假設。你焦慮的不是現在，而是習慣把注意力放到未來，但未來本來就充滿未知，別事情還沒開始，就把自己先耗盡，以下3個練習教你停止過度擔憂。

#1.把問題拉回今天

當焦慮出現時，不妨問自己一句話：「這件事是現在正在發生，還是我正在想像它會發生？」很多讓人睡不著的煩惱，其實都屬於後者。把焦點從未知的未來拉回當下，你會發現眼前真正需要處理的事情，往往沒有想像中那麼多。

#2：不要替未來預約煩惱

有些人習慣提前承受痛苦，工作還沒開始，就先擔心結果不好；關係還沒改變，就先擔心被拋下；計畫還沒執行，就先預設失敗。但大部分的擔心，最後並沒有真的發生。與其把今天的情緒拿去支付未來的不確定，不如等問題真的出現時，再把力氣用在解決它。

#3：把注意力放回自己能控制的事

焦慮最大的來源之一，就是想掌控無法掌控的事情。別人的想法、未來的結果、尚未發生的變數，都不在我們的控制範圍內。相反地，今天是否好好吃飯、完成手上的工作、維持規律生活，才是自己真正能決定的事情。當注意力回到可掌握的部分，內心通常也會慢慢穩定下來。