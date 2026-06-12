CITIZEN鍛造碳面盤獨一無二　融入日式美學秀層次錶殼

▲CITIZEN Series 8鍛造碳限定款台灣限量17只，51,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN旗下Series 8系列以歷久彌新的運動錶為設計主軸，今年新款完美結合日式美學與當代風格，打造鍛造碳限定款腕錶NB6086-54E，首度採用廣泛應用於航太與高性能跑車領域的鍛造碳纖維打造面盤，此兼具輕量與高強度的特性的材質在高壓與高溫成形過程中會自然交織出獨特紋理，因此每一只腕錶的錶面皆呈現獨一無二的圖案，外觀設計以深灰色電鍍為主調，並於細節處點綴金色，展現高質感。





▲CITIZEN Series 8腕錶NB6085 -57W 細膩刻畫東京夜晚的光影變化， 46,800元。

全新CITIZEN Series 8鍛造碳限定款腕錶NB6086-54E腕錶的錶徑為39.3毫米，錶殼厚度優化至10.4毫米，且其設計靈感則源自日本傳統的「入榫工藝」，由多達五個部件構成層次錶殼；同步登場的另一款新作NB6085-57W，則將東京夜景的城市剪影與象徵繁榮的日本傳統「Ichimatsu市松紋」格紋相結合，於面盤中央營造鮮明的視覺效果。錶殼與錶帶運用兩種層次的金色電鍍細膩鋪陳，呼應從夕陽餘暉般的暖玫瑰金到象徵城市燈火金黃色的東京夜色。





▲Seiko Prospex PADI 60周年限量錶，23,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

與提升潛水訓練標準並擴大潛水教育的普及性機構PADI合作緊密的Seiko，慶祝PADI成立60周年，同時紀念雙方攜手10周年，近期推出全球限量8000只的Seiko Prospex PADI 60周年限量錶，計靈感源自PADI 60周年紀念標誌的色彩，採用鮮明的藍色面盤，並於6點鐘位置與秒針點綴紅色細節，面盤上飾以源自周年標誌的地球圖騰，外型則以流暢圓潤的輪廓與4時方向的錶冠為特色。除具備堅固耐用的不鏽鋼鍊帶外，亦隨附一條印有「Professional Association of Diving Instructors」字樣的高強度矽膠錶帶。

