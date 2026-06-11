ITZY Yuna機場穿搭美出新高度！整套丹寧配FENDI法棍包　燦笑比心好迷人

記者鮑璿安／綜合報導

韓國人氣女團ITZY成員申有娜（Yuna）向來是時尚圈寵兒，近日現身仁川國際機場準備飛往香港，出席FENDI 2026-27秋冬系列預覽活動，一身率性又俐落的丹寧造型搭配FF老花圖騰包款立刻成為焦點，她也對著鏡頭放送燦爛笑容比心，簡直甜翻啦！





▲Yuna選穿深色牛仔襯衫搭配同色系牛仔褲，以成套丹寧穿搭展現簡潔有力的時尚態度。（圖／品牌提供）

Yuna選穿深色牛仔襯衫搭配同色系牛仔褲，以成套丹寧穿搭展現簡潔有力的時尚態度。不同於傳統牛仔造型的隨性風格，這套設計透過立體車縫線、寬版口袋與微洗舊刷色處理，營造出兼具工裝感與高級感的視覺層次。襯衫微微敞開穿法露出白色內搭，讓整體造型多了幾分輕盈感，也中和全身牛仔可能帶來的厚重印象。

她不僅搶先演繹品牌全新系列單品，也率先曝光創意總監Maria Grazia Chiuri加入FENDI後打造的首個女裝系列風格輪廓。這套丹寧造型正呼應FENDI新系列所強調的「共享衣櫥（Shared Wardrobe）」概念，透過中性化剪裁與實穿輪廓，模糊男裝與女裝之間的界線。配件部分同樣充滿看點，腳踩黑色FENDI Double O短靴，為整體注入俐落酷感。最吸睛的莫過於肩上那只FF老花圖騰的Baguette 26424 Re-Edition包款，經典翻蓋輪廓搭配金屬FF扣環，不僅延續法棍包的標誌性地位，也成為新系列最具辨識度的焦點單品。

同時，Gucci 全新發布《Beauty and the Bag》系列形象企劃第二篇章，邀來品牌大使、aespa 成員寧藝卓 NINGNING入鏡，將女性氣質中冷冽、性感與神祕的一面凝聚於畫面之中，只見她換上冷酷齊瀏海、煙燻妝造型十分受矚目。而這次形象的主角，正是 Gucci Paparazzo 包款，一款在柔軟輪廓與經典符碼之間，拿捏得恰到好處的新作。





▲鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌。（圖／品牌提供）

