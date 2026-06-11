fb ig video search mobile ETtoday

ITZY Yuna機場穿搭美出新高度！整套丹寧配FENDI法棍包　燦笑比心好迷人

>

記者鮑璿安／綜合報導

韓國人氣女團ITZY成員申有娜（Yuna）向來是時尚圈寵兒，近日現身仁川國際機場準備飛往香港，出席FENDI 2026-27秋冬系列預覽活動，一身率性又俐落的丹寧造型搭配FF老花圖騰包款立刻成為焦點，她也對著鏡頭放送燦爛笑容比心，簡直甜翻啦！

▲申有娜 。（圖／品牌提供）

▲申有娜 。（圖／品牌提供）

▲申有娜 。（圖／品牌提供）

▲Yuna選穿深色牛仔襯衫搭配同色系牛仔褲，以成套丹寧穿搭展現簡潔有力的時尚態度。（圖／品牌提供）

Yuna選穿深色牛仔襯衫搭配同色系牛仔褲，以成套丹寧穿搭展現簡潔有力的時尚態度。不同於傳統牛仔造型的隨性風格，這套設計透過立體車縫線、寬版口袋與微洗舊刷色處理，營造出兼具工裝感與高級感的視覺層次。襯衫微微敞開穿法露出白色內搭，讓整體造型多了幾分輕盈感，也中和全身牛仔可能帶來的厚重印象。

她不僅搶先演繹品牌全新系列單品，也率先曝光創意總監Maria Grazia Chiuri加入FENDI後打造的首個女裝系列風格輪廓。這套丹寧造型正呼應FENDI新系列所強調的「共享衣櫥（Shared Wardrobe）」概念，透過中性化剪裁與實穿輪廓，模糊男裝與女裝之間的界線。配件部分同樣充滿看點，腳踩黑色FENDI Double O短靴，為整體注入俐落酷感。最吸睛的莫過於肩上那只FF老花圖騰的Baguette 26424 Re-Edition包款，經典翻蓋輪廓搭配金屬FF扣環，不僅延續法棍包的標誌性地位，也成為新系列最具辨識度的焦點單品。

同時，Gucci 全新發布《Beauty and the Bag》系列形象企劃第二篇章，邀來品牌大使、aespa 成員寧藝卓 NINGNING入鏡，將女性氣質中冷冽、性感與神祕的一面凝聚於畫面之中，只見她換上冷酷齊瀏海、煙燻妝造型十分受矚目。而這次形象的主角，正是 Gucci Paparazzo 包款，一款在柔軟輪廓與經典符碼之間，拿捏得恰到好處的新作。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲鏡頭中的寧寧，展現出極具張力的雙重面貌。（圖／品牌提供）

關鍵字：

ITZY, Yuna, FENDI, 丹寧造型, 秋冬系列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

最常把壞情緒留給家人的星座Top 3！第一名好脾氣是裝的　壓力全丟回家

以為很健康其實熱量爆表！營養師揭「5種豆腐」熱量差很大

以為很健康其實熱量爆表！營養師揭「5種豆腐」熱量差很大

職業倦怠還是真的該離職？出現3徵兆別硬忍　第一點很多人都誤會

職業倦怠還是真的該離職？出現3徵兆別硬忍　第一點很多人都誤會

汶萊王子妃穿小碎花母女裝好甜　精選頂級童裝寵小公主 私密處反覆不舒服？問題可能不是不夠乾淨，而是這5個習慣 剛交往先不要做的3件事　戀愛的美好在於慢慢推進、絕對不能心急 還沒發生就先焦慮？3個練習停止過度擔憂，把力氣留給重要的事 不滑不行！3個方法戒掉「手機成癮」　用小事填補空白時間 明明換了清爽保養，膚況卻更差？夏季保養3大地雷一次看 「Jelly Bag果凍包」爆紅　田小娟、IVE師妹團都在背！必買品牌一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面