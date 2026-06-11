UNIQLO請到關繼威合作！手繪慈善T恤新作　PEANUTS印花款也值得收藏

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO自2022年起持續推動的「PEACE FOR ALL」慈善T恤企劃，讓日常穿搭也能成為支持世界和平的一份力量，本次將於6月19日推出五款全新設計，更驚喜攜手奧斯卡得主關繼威（Ke Huy Quan）、名導Sofia Coppola、PEANUTS與難民影像基金等合作夥伴，以不同創作語言傳遞對和平的共同想像。





▲UNIQLO PEACE FOR ALL 慈善T恤 推出五款全新作品 6月19日（五）正式上市，490元 。（圖／品牌提供）

「PEACE FOR ALL」多年來全球累積銷售已突破1,000萬件，捐贈金額達30億日圓，所有商品利潤皆投入聯合國難民署、救助兒童會與國際培幼會等公益組織。本次系列最大亮點之一，莫過於關繼威設計的黑色T恤。簡潔的黑色基底上，以亮黃色手寫字體寫下「Keep Smiling」，搭配他簽名時常出現的笑臉塗鴉，看似低調卻極具辨識度。關繼威表示，微笑是一種最容易被理解且具有感染力的語言，希望即使在艱難時刻，也能透過這句話為他人帶來力量。





▲奧斯卡得主關繼威（Ke Huy Quan） 。（圖／品牌提供）





▲關繼威設計的黑色T恤，以亮黃色手寫字體寫下「Keep Smiling」搭配他簽名時常出現的笑臉塗鴉 。（圖／品牌提供）





▲「PEANUTS」作品在世界各地所激發的愛與溫暖，傳遞和平與關懷的核心價值。（圖／品牌提供）







▲導演Sofia Coppola，她選用攝影師Lord Snowdon拍攝的天鵝影像作為主視覺 。（圖／品牌提供）

另一款極具藝術氣息的作品來自導演Sofia Coppola，她選用攝影師Lord Snowdon拍攝的天鵝影像作為主視覺，以柔和色調與留白構圖呈現寧靜氛圍，再搭配親筆書寫的「Peace For All」字樣，將和平化為一種優雅且溫柔的存在。PEANUTS設計則延續品牌經典療癒魅力，以手繪漫畫拼貼構成愛心圖案，並寫下「Love is walking hand in hand」標語，透過史努比與夥伴們之間的友誼，傳遞愛與陪伴的價值。

同場加映

日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO 終於登台了！首間實體店選在西門町誠品生活武昌店 4 樓， 等於把日本年輕人熟悉的流行節奏，復古校園風、甜酷Y2K幾乎零時差搬進台灣，早就話題不斷。這次最值得先鎖定的單品，毫無懸念就是海外首發、也是台北限定販售 的 「點點蕾絲綁帶手提包」。WEGO把日本近年超熱門的「推活文化」帶進台灣，把原本用來展示徽章、娃娃與偶像周邊的 痛包 概念，翻成更適合日常穿搭的甜酷版本。設計上以今年高熱度的點點元素為靈感，搭配手繪感細節與蕾絲綁帶，整體有種可愛卻不過分甜膩的「慵懶感點點」氛圍，裝入娃娃更加可愛，內部隔層也採可拆卸設計，能依需求在 3 格到 1 格 間自由切換，兼顧展示、收納與實用性。





▲直擊包款配件十分好買 。（圖／記者鮑璿安攝）

除了限定單品，WEGO這回也把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在7成、男裝3成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品。編輯直擊也發現許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找，兼具叛逆與復古風格。