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包開箱／茱莉安摩爾私服愛包！BV新編織包Madison極簡繩結扣越看越高級

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記者鮑璿安／專題報導

在流行趨勢的快速更迭之中，總有些品牌按著自己的步調安靜前行，BOTTEGA VENETA2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事，也成為本季的主打包款之一，連品牌大使Julianne Moore都上身演繹，在日常和經典之中創造專屬故事。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2026秋季系列中，創意總監Louise Trotter重新演繹經典包款Madison，講述品牌與紐約之間的迷人故事 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA和紐約的篇章仍在續寫，Madison系列的名字源自紐約麥迪遜大道（Madison Avenue），這裡不僅是品牌於1972年開設全球首間專門店的所在地，也象徵與紐約都會生活長久以來的深厚連結。當年Madison誕生的初衷，就是打造一款能陪伴都市女性穿梭日常、兼具優雅與實用性的包款。此次Louise Trotter選擇回歸品牌最具代表性的語彙，Intrecciato皮革編織工藝，取代過往極簡絲滑羊皮設計，讓Madison更具辨識度。

包身採用輕盈柔軟的Nappa Plume皮革打造，搭配經典9x12毫米比例編織紋理，恰到好處的紋理，讓觸感也格外親近，在柔和輪廓中展現細膩工藝；正面的金色Knot繩結鎖扣則成為視覺焦點，猶如珠寶般點亮整體設計。值得一提的是，全新滑動式金屬鍊帶加入皮革肩墊設計，不僅提升配戴舒適度，也讓包款能在肩背與手提之間自由轉換，呼應現代女性從白天到夜晚的生活節奏。內裡則選用柔軟的Nappa Plongé皮革，延續輕盈流暢的觸感，體現BOTTEGA VENETA一貫對細節的講究。

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲而最能體現Madison魅力的，莫過於品牌大使Julianne Moore的最新示範 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲MADISON 編織皮革肩背包深咖啡、奶茶棕NT$152,700  。（圖／品牌提供）

而最能體現Madison魅力的，莫過於品牌大使Julianne Moore的最新示範。日前她現身尼斯機場時，以白色襯衫、米白圍巾搭配寬鬆黑色長褲與白色球鞋，運用極簡黑白配色打造不費力的高級感，再肩背深咖啡色Madison編織皮革肩背包，搭配Squared墨鏡，展現成熟女人最迷人的鬆弛感。

在滿街Logo包逐漸退燒的當下，Madison重新回歸的意義不只是復刻經典，更反映了當代精品趨勢，以工藝、歷史與實用性取代短暫流行。當「When your own initials are enough」的品牌精神再次被提起，也讓Madison成為新一代靜奢風格最具代表性的夢幻包款。

同場加映

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。

關鍵字：

BOTTEGAVENETA, Madison包款, 靜奢風格, Intrecciato工藝, JulianneMoore

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