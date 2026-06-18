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500元有找GD愛貓ZOA變UT！MK無心上班先度假　夢幻聯名搶攻荷包

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MICHAEL KORS再度攜手藝術家Christina Zimpel推出聯名膠囊系列。（MICHAEL KORS提供）

▲MICHAEL KORS再度攜手藝術家Christina Zimpel推出聯名膠囊系列。（MICHAEL KORS提供）

圖文／鏡週刊

一個人很精彩，兩個人聯手更有看頭！近年來聯名風潮持續席捲時尚圈，從精品品牌、潮流IP到藝術家跨界合作，只要話題人物湊在一起，總能激盪出令人眼睛一亮的新火花。有人把經典元素玩出新花樣，有人透過創意混搭創造意想不到的驚喜，甚至讓原本熟悉的單品瞬間有了全新面貌。本期我們精選近期最受矚目的合作企劃，看看這些夢幻組合如何攜手攻占時尚迷的購物清單吧！

無心上班先度假

來自澳洲、現居紐約的當代藝術家Christina Zimpel，本季再度接受MICHAEL KORS邀請，聯手打造全新的聯名膠囊系列。藝術家特地創作2幅畫作，以大膽奔放的筆觸、色彩飽滿又充滿活力的印花，呼應品牌春夏在法國聖特羅佩（Saint-Tropez）拍攝的形象廣告取景地：一幅以濃郁藍黃配色描繪明媚海濱風光；另一幅則以森林綠、亮粉色、橘色與白色，藝術化演繹聖特羅佩標誌性鐘樓造型。這2幅藝術印花綻放在服裝與配件單品上，悠然複刻出里維埃拉海岸的度假光影與浪漫風情。

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▲MICHAEL KORS x Christina Zimpel聯名膠囊系列。Jet Set粉色印花手拿包 NT$5,900。

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▲MICHAEL KORS x Christina Zimpel聯名膠囊系列。The Michael Bag藍色印花托特包 NT$9,900。

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▲MICHAEL KORS x Christina Zimpel聯名膠囊系列。粉色印花短褲 NT$7,500。

踏破鐵鞋找新款

以果凍鞋聞名的Melissa宣布攜手來自哥本哈根的GANNI推出全新限量聯名鞋履系列，合作鞋履共有2款，包括有著小貓跟的細跟夾腳涼鞋、以及女人味十足、具荷葉邊鞋帶細節的夾腳拖鞋，當然還少不了GANNI經典的豹紋和水果印花。這個夏季，關於腳腳的美麗，Melissa／GANNI聯名系列說了算哪！

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▲Melissa／GANNI聯名系列限量上市。（惇聚國際提供）

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▲Melissa／GANNI細跟夾腳涼鞋（深海藍）。NT$5,800。

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▲Melissa／GANNI夾腳拖鞋（黑）。NT$3,800。

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▲Melissa／GANNI夾腳拖鞋（深海藍）。NT$3,800。

走遍天涯獲知己

因一段深厚的友誼，成就出BALENCIAGA | Manolo Blahnik如此華美的合作系列！BALENCIAGA創意總監Pierpaolo Piccioli與Manolo Blahnik私交甚篤，雙方攜手推出包含穆勒鞋，以及105毫米、50毫米鞋跟的2款後拉帶露跟高跟鞋。鞋型全取自Manolo Blahnik經典檔案款式，以黑色、銀灰色、草綠色、檸綠色與紫羅蘭色等多款緞面打造，內裡則襯以BALENCIAGA標誌性的灰色，並點綴不對稱手工縫製萊茵石葉片裝飾，致敬1960年代品牌的經典珠寶配飾。這完全是鞋控不買會瘋掉的夢幻款啊！

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▲BALENCIAGA | Manolo Blahnik是雙方首度攜手的合作系列，根本是夢幻逸品。（巴黎世家提供）

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▲紫羅蘭色後拉帶露跟低跟鞋。NT$45,900。

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▲後拉帶露跟高跟鞋。NT$45,900。

哪次不買挺本命

對G-DRAGON（GD）的粉絲來說，這或許是近期最容易入手的角色聯名了！UNIQLO攜手LINE FRIENDS旗下角色品牌ZO&FRIENDS推出4款全新UT系列，包括以GD在現實生活中的愛貓為原型的雲朵貓ZOA、熱心又愛說話的小雛菊A&NE，以及從ZOA雲朵足跡誕生的AKI ZAKI等角色IP，主題定調為「正因不完美，才更顯完美的朋友們」，打造充滿溫暖療癒的氛圍，重點是500元有找的價位，不買對不起自己吶。

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▲UNIQLO攜手ZO&FRIENDS推出全新UT系列。（台灣優衣庫提供）

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▲ZO&FRIENDS UT印花T恤。NT$490。

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▲ZO&FRIENDS UT印花T恤。NT$490。

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鏡週刊, 靚鑑賞, 聯名

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