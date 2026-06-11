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從今天開始好好下班！「3個小改變」讓工作不再吞掉你的生活

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▲▼星座 。（圖／翻攝自IG tvn）

▲「3個小改變」讓工作不再吞掉你的生活 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

在講求效率與績效的時代，許多人習慣把時間和精力全數投入工作，卻也因此逐漸失去生活重心。當下班後腦中仍想著待辦事項、假日也無法真正放鬆時，或許該重新思考「工作與生活平衡」的意義。事實上，平衡並非把時間平均切割，而是在工作成就與個人需求之間找到適合自己的節奏。以下三個方向，或許能幫助你重新找回生活掌控感。

1. 下班後停止當「待命模式」

許多人最大的壓力來源，不是工作本身，而是工作無止盡地侵入私人時間。即使離開辦公室，手機通知、訊息與郵件仍持續占據注意力，讓大腦始終處於待命狀態。想建立平衡感，第一步就是替工作設下界線。例如規定自己下班後不再查看公務訊息，或安排固定的運動、閱讀與興趣時間，讓身心知道「工作已經結束」。當工作與生活之間有了明確分隔，才能真正獲得休息與充電。

2. 不要把工作成就當成唯一價值

當一個人的自我認同完全建立在工作表現上時，容易因績效、升遷或他人的評價而陷入焦慮。久而久之，即使獲得成就，也很難感到真正滿足。除了職場角色之外，每個人都應該擁有更多身分，例如朋友、家人、伴侶，或某項興趣的愛好者。當生活擁有多元重心，即使工作遇到低潮，也不至於讓整個人生失去平衡。

3. 留時間給自己，而不是只留給責任

很多人以為完成所有工作後再休息，但現實往往是待辦事項永遠做不完。真正重要的不是把時間剩下來，而是主動為自己保留時間。無論是一場旅行、一頓喜歡的晚餐，或只是安靜地散步半小時，這些看似微小的時刻，都是維持心理健康的重要養分。適度休息並非偷懶，而是讓自己有能力走得更長遠。

關鍵字：

工作平衡, 生活重心, 壓力管理, 心理健康, 時間分配

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