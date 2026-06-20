畢業不說再見！台北聚餐餐廳TOP 6　謝師宴立刻訂

文／MENU美食誌

畢業季到來，除了拍學士照、參加典禮，最重要的當然是和老師同學好好聚餐留下回憶！這次整理台北適合謝師宴與畢業聚會的人氣餐廳，從多人聚餐、包廂空間到高CP值美食通通有，快揪上老師同學一起吃頓難忘的大餐吧！

COCA泰式海鮮火鍋 ‧ 泰式料理

台北市大安區

必點獨門泰式湯頭以天然新鮮食材熬煮，原汁原味呈現食材的滋味。點套餐的話可以做成鴛鴦鍋。推薦經典冬陰功鍋，將鮮蝦頭炒過後再加入檸檬葉、香茅、南薑、旺羅子、辣椒，以及20多種香料慢熬，口味微酸微辣，非常好喝順口。除了必吃鍋物還可以點到許多泰式特色餐點。

▲。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

默爾 pasta pizza

全台分店

連鎖義式餐廳，有披薩、義大利麵、燉飯、甜點等，選擇很多樣，披薩口感Q彈，必點義大利麵系列，麵條直Q彈帶勁，很吸附醬汁。用餐環境寬敞舒適明亮。

▲。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

養心沙龍

新北市新店區

位在新店裕隆城2F，主打上海新中式創意蔬食料理！是養心集團旗下餐飲品牌，環境寬敞搭配舒適沙發，現代唯美風格設計！餐點選擇多樣，內用提供精緻盆頭小菜無限續，佐料精心搭配，有別以為對素食既定印象，連無肉不歡的友人，都可以接受！超適合與姐妹逛街後一起來用餐。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

Uncle Laymen 雷蒙叔叔

台北市中山區

開業13年知名美式餐廳！走一個美式復古摩登感，寬敞舒適的沙發，牆上掛復古美式照片，座位還有分成前後分區，有提供包場服務！餐點品項超多樣，從漢堡、義大利麵、燉飯、開胃菜到奶昔、聖代香蕉船都有！！最驚艷必點巨無霸漢堡，高達30公分的超巨巨巨漢堡 浮誇大，每桌都有點！！視覺效果驚人肉汁滿滿，夾層的超大厚實雞腿排肉質也是軟嫩不柴香氣十足，層層堆疊的生菜清脆爽口，搭配起來肉香濃厚不膩口！現在店內還有一些優惠活動可參加。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）



赤富士日式燒肉鍋物

全台分店

肉質鮮切美味、海鮮鮮甜，火烤兩吃，而且還有豐富自助吧！多種蔬菜、飲料、炸物、壽喜牛肉、冰淇淋….還有當季限定水果任你吃爆！另外不限價位還有Tiger精釀喝到飽。火鍋有三種湯底可選 昆布/藥膳/麻辣，飲料除了軟性飲料、咖啡機、還可以喝到我最愛的台南義豐冬瓜茶！冰淇淋提供COLD STONE及泰國明果品牌，多種熟物炸物等，記得吃當季水果，超級多汁鮮甜，整體很讚。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

威尼斯義大利餐廳

台北市中山區

位在台北中山行天宮附近CP值超高義大利餐廳！從2001年營業至今，美味現做料理融入義式佐料，從專業經典開胃菜到義大利麵、燉飯、排餐、披薩到炸物及甜點，都好吃到讓人流連忘返，而且內用還享有多種沙拉吧、飲料、湯品自助吧，也太讚啦！推薦點多人套餐，可以一次吃到多品項價格還很划！無論是慶生或是聚餐都超推薦。

▲。（圖／美食客王雲滿提供）

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