惠而浦新款「1級能效變頻對開冰箱」極窄邊大容量　冷凍空間比例高達39%

▲美品牌家電惠而浦在台發表旗下最新對開冰箱與一體式洗乾衣機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



6 月夏月電價開跑，美式家電 Whirlpool 惠而浦在台舉辦發表會，主打同級唯一 1 級能效、極窄空隙也能安裝的「變頻雙門對開冰箱」，以及首款導入活氧除菌技術、洗烘完會自動開門的「一體式智能洗衣塔」。兩款新品皆以智慧科技直擊現代家庭的家務痛點，冰箱還可搭配政府節能補助現省 5,000 元入手。





過往美式對開冰箱因體積龐大，常讓室內空間有限的台灣家庭望而卻步。惠而浦在台新發表的「獨嵌兩用 FITFRESH 第六感智能變頻雙門對開冰箱」，採用 Flush Hinge 全嵌齊平鉸鏈設計，強調安裝時兩側僅需 4 公釐的邊距。即使緊貼牆面擺放，門片依舊能開至 90 度，無論是獨立放置或嵌入櫥櫃都能俐落融入，售價 69,900 元。





此外，針對現代家庭對於冷凍的需求卻來越高，該冰箱設計高達 39% 的超大冷凍空間占比 ，搭配 ionFresh 離子淨化技術與 6th Sense 智能科技感測溫濕度與活性碳除臭 ，能大幅降低冰箱常有的複雜異味 ，延長食材的保鮮壽命 。



今年惠而浦首度引進一體式設計的「INTELLI-CARE第六感智能活氧洗衣塔」，具備洗 13 公斤與乾 10 公斤的大容量規格。首度導入 OxyCare 活氧蒸汽除菌功能，內建SmartLink 智慧連動設計與 Load & Go 洗劑自動投入功能 ，能自動算好洗劑量並精準拿捏烘乾時間 。當洗烘行程結束後，機器會啟動自動開門與 12 小時除皺防護功能，即使人不在家無法立刻晾衣，也不會讓衣服悶出臭味。





6／13 至 6／14 限時兩天，惠而浦於華山 1914 文創園區 4B 館 1F-1 舉辦沉浸式體驗展，以趣味的「家事人格測驗」為起點 ，現場結合四大美式生活情境區互動闖關，只要在現場完成測驗並集滿指定關卡印章 ，即可免費兌換限量專屬特調飲品、體驗限定拍貼機 。完成填寫心願卡並在官方 Facebook 指定貼文留言 ，還能享用限量爆米花並獲得抽獎資格，有機會將「惠而浦 Coloris 8 合 1 Chef 主廚機 26L」等家電帶回家。

德國家電 BOSCH 日前在台發表旗下最新款旗艦 accentline 系列，包含蒸氣烤箱、蒸烤爐、IH 感應爐與初亮相的抽屜式蒸爐，外觀延續德國精準簡單的美學，以設計細節呈現質感，抽屜式蒸爐僅14公分薄，提供多段溫控，蒸煮食材、保溫甚至是食器清潔都沒問題，重新定義廚房又美又貼心的新標準。

▲BOSCH日前在台發表旗下最新款旗艦accentline系列，抽屜式蒸爐首度亮相。（圖／品牌提供）

當現代廚房逐漸走向開放式設計，廚電與空間美學的融合度，已漸成為居家品味的關鍵。BOSCH 旗艦 accentline 系列以「碳黑美學」，透過全黑機體與把手的整體設計，讓設備能自然隱入深色櫥櫃或石材中島之中，為當代廚房營造出一致且俐落的視覺線條。

今年新登場的 accentline 系列蒸氣烤箱以烘烤為核心，烹調時能透過蒸氣輔助維持食材的濕潤度與口感，並搭載甜點大師烤功能，透過內建感應器測量箱內濕度，自動調節加熱模式與時間，4D 熱風烘烤每 3 分鐘交換風扇旋轉方向的設計，確保熱能均勻分布，還有「卡滋脆功能」去除食材水分，讓肉類表皮能有酥脆口感。

蒸烤爐則主打蒸烤機能，採用蒸氣再加熱、最高可達到 120 度C 的健康蒸技術，可縮短料理時間，更導入舒肥功能，讓肉類或蔬菜在真空袋中以恆定全蒸氣烹調。

全台首度亮相的「抽屜式蒸爐」以 14 公分的機身提升空間配置彈性，無論是搭配烤箱或其他嵌入式家電，都能有效利用廚房的垂直空間 。機能方面涵蓋蒸煮、發酵、解凍與復熱，並具備 100 秒極速升溫至 95 度 C，能有效縮短烹調前置的等待時間。

而升級後的 8 系列 Flex IH 感應爐也現身，配備 Flex Zone 彈性烹調區域，系統能智慧偵測鍋具的位置與尺寸並自動延伸加熱範圍，打破傳統固定爐圈的框架，適合大烤盤或多只鍋具同時料理 。此外，另配備「無線食物探針」採用四點偵測，強調能深入食材中心掌握核心溫度，且該探針可同步支援特定 BOSCH 新 8 系列烤箱，現全系列已在台上市。